США не доверяют Европе и будут переформатировать Украину сами

США не доверяют Евросоюзу и хотят переформатировать Украину "под себя" / Reuters

Запад, не смотря на яростное сопротивление слабеющей путинской России, медленно, но уверенно и системно форматирует Украину под свои условия, средства и цели.

Поэтому, нравится нам или нет, мы должны четко осознавать намерения и цели не только России, но и Запада. Это в наших интересах.

Если Россия не скрывает своих целей, она хочет расчленить или поглотить Украину, то, что хочет Запад от Украины не совсем ясно. В свою очередь, хорошо видно, что между ЕС и США существуют мощные противоречия, которые отражаются на Украине. Европа считает США слишком слабой для традиционной роли мирового лидера, а США подозревает Европу в страхе перед Россией и потери интереса к евроатлантическим ценностям.

Читайте такжеЗеленский начал против Путина рискованную игруПервоначальное западное представление о том, что Украина после 1991 года станет "витриной" благосостояния и успешного развития для всех стран СНГ и прежде всего России провалилась по вине наших политиков и олигархов. Украина пошла по пути строительства глубоко коррумпированного, олигархического государства с размытой геополитической перспективой. В результате государство предельно ослабло, украинское общество дважды раскололось - на богатых и бедных, на Восток и Запад. "Бал правят" управляемые олигархами политики и чиновники. Все это плохо закончилось в 2014 году оккупацией Россией части Украины и деградацией страны. Украина никуда не исчезла, но самостоятельно выбраться из пропасти уже не может.

Современное прозападное представление о том, что по мере роста агрессивности путинской России будет возрастать роль Украины, как форпоста европейской безопасности в "политике сдерживания" России, натолкнулась на неожиданно крепкое сотрудничество Франции Макрона и Германии Меркель с Кремлем. Это хорошо было видно по циничной, многолетней политике Парижа и Берлина в минском переговорном процессе, где Украина всегда оказывалась в меньшинстве.

Поэтому, что добивается Запад, прежде всего - США, от Украины, нам еще предстоит осознать и научиться использовать в своих национальных интересах. Но для начала попытаемся проанализировать основные требования США к Украине, как условие успешного многолетнего и широкомасштабного сотрудничества. Все остальное - вторично и ситуативно.

Это, так сказать, "краеугольные камни" светлого будущего Украины: