Статья Путина о войне - скулеж проигравшего

Выработка любой новой системы международных отношений будет проходить уже без участия России и Путина / Reuters

Путин написал статью для The National Interest, касающуюся исторического экскурса в историю Второй мировой войны. Художественную и научную ценность этого опуса нет смысла обсуждать, так как историк из Путина, как можно было убедиться ранее, не сильно лучше, чем юрист. Вряд ли что ценное может быть и в его исторических изысканиях.

Тем не менее, статья Путина о Второй мировой войне есть, и главное - она предназначена не для туземного обывателя, а опубликована во вражеском издании. Несомненно, опубликуй свою статью в американском СМИ какой-нибудь Навальный, вой из соловьиных помоек бы уже стоял до небес. Отечественные СМИ и агентства публикуют сегодня перепечатку этой статьи, почтительно выждав время для того, чтобы у американцев был несомненный приоритет в публикации.

В двух словах смысл путинской статьи выглядит весьма просто - он призывает к сохранению ялтинского мира при гарантиях ему со стороны пяти ядерных держав, включая и Россию.

Сам по себе призыв уже говорит о том, что ялтинская система подверглась серьезной эрозии, и остается последнее средство сохранить хотя бы ее видимость - призывы.

В определенном смысле логика, конечно, наличествует. Даже неработающая система правил лучше, чем их полное отсутствие. Собственно, лишь поэтому ялтинская система (в том числе и структура ООН с ее многочисленными подразделениями) еще существует. Проблема в том, что выработка любой иной системы международных отношений будет проходить уже без участия России - у современной России, разворованной путинской кликой, нет никаких шансов быть субъектом такого процесса. Кстати, у нее не очень-то просматриваются шансы быть даже его объектом, хотя при некоторых условиях право совещательного голоса ей может быть предоставлено. А если учесть, что Трамп, как таран, начинает сносить международные институты, вполне резонно полагая их инструментом своих политических противников, то беспокойство Путина, которого фактически эти действия оставляют за бортом, вполне объяснимо.

Поэтому и статья. Но проблема в том, что ялтинский мир не нужен ни Трампу, ни его противникам. Он продолжает действовать, пока один из них не победит другого. И тогда по праву победителя будет сформулирован новый мировой порядок. В котором будут совершенно другие правила и иные субъекты. И другие гарантии, конечно. Причем дело идет к развязке, и возможно, что все решится буквально в ближайшие несколько лет.

Путину не остается ничего другого, как подпрыгивая, пытаться обратить на себя внимание серьезных людей.

Упирая в основном на предыдущие заслуги, причем не свои. Уже поэтому его позиция практически ничтожна. Никаких достижений, которые он может предъявить в качестве своей сильной позиции, нет. Единственное, в чем преуспела путинская братва - это в разворовывании и уничтожении страны, но за такое не берут в космонавты. В лучшем случае разрешат подметать туалет.

Статья бесполезная и бессмысленная. Но что творится в голове у российского президента, может сказать только доктор соответствующей специализации. Специалист по параллельным пространствам. В нашем пространстве ответа на этот вопрос нет.