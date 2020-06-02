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Трамп загнал Путина в позорный угол

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

2 июня 2020, 10:13

Американский президент решил выбивать из Китая компенсацию за коронавирус и намерен для этого использовать кремлевского диктатора.

Трамп
Трамп намерен повесить всех собак на Китай из-за эпидемии / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора рассказал российскому коллеге Владимиру Путину об идее провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Безусловно, наши пропагандисты взорвутся воем о том, что мы еще огого и без нас... ну, там далее фантазия безгранична. Но важен контекст. А он выглядит не очень.

США формируют блок против Китая. Первый заход уже сделан - Австралия выдвинула инициативу о расследовании причин эпидемии коронавируса и о выявлении виновных в ее масштабе и тяжести последствий. Прозрачность инициативы вполне очевидна - речь идет о будущем обвинении Китая. Потому и приглашение на "семерку" - Австралия, как инициатор расследования, должна озвучить план его проведения.

Индия приглашается на саммит просто потому, что сейчас снова вспыхнул индо-китайский пограничный конфликт. Пока он ограничился массовой дракой и мордобоем между военнослужащими, хотя там были и погибшие, причем китайского военного совершенно точно убили не в драке, а фактически линчевали уже пленного. К зоне конфликта подтягиваются войска, грозно летают самолеты, но пока ничего из ряда вон выходящего не происходит. Но в текущей ситуации любое лыко в строку. Южная Корея здесь также вполне логично смотрится, как не самый дружелюбный китайский сосед. И вот в такую компанию и в такой контекст приглашают и Россию. Китай должен получить предельно недвусмысленный намек на то, что у него нет друзей, союзников и вообще никого. Ну, не считая Ирана и Венесуэлы, но мы все понимаем, что это за союзники. А те, кто потенциально может быть, предадут и продадут в любой момент. Собственно, Россия на "семерке" и нужна для того, чтобы у Китая не было иллюзий - кремлевских поманили пальчиком, они и побежали, виляя хвостом.

Читайте такжеНа кону $9 триллионов: как США будут выбивать из Китая "коронавирусную" компенсациюФактически Россию приглашают для мебели, и уж точно никаких договоренностей с ней не будет. Даже если Путин примет все предложения Трампа. Собственно, Трамп ничего и не предлагает. Он вполне разумно считает, что не в положении Кремля выкобениваться, и сам факт того, что про него вспомнили, должен вызвать приступ лихорадочного оптимизма.

Дополнительным нюансом является крайне неодобрительное отношение всех остальных членов "семерки" к приглашению Кремля, а английский и канадский премьеры прямо и вслух уже заявили, что Москве нечего делать на этом заседании. Но у Трампа свои резоны - у него предвыборная гонка, и уже понятно, что Китай станет ключевой темой, которую Трамп будет озвучивать из любой розетки. Поэтому остальные члены "семерки" могут сколько угодно протестовать, но хозяин встречи - именно Трамп, она пройдет в США. А потому у него есть право хозяина формировать и повестку, и приглашенных.

Для Кремля возникает весьма щекотливый момент. Трудно предположить, что там не понимают всю унизительность предложения. Особенно в свете того, что в 14 году Путина просто выгнали из "восьмерки", приостановив отношения в рамках этой структуры вплоть до разрешения российско-украинского конфликта. И теперь его приглашают, но на один и очень конкретный вопрос, причем с явным риском демарша со стороны хотя бы кого-то из постоянных членов "семерки". В таких условиях принимать участие - это терять лицо. Но не принимать - испортить отношения еще и с Трампом, у которого весьма серьезные проблемы и задачи, где у России тоже есть свое маленькое местечко в уголке.

С другой стороны, нашим не привыкать. Терять лицо - это не про них. Там давно терять уже нечего.

Эль Мюрид Дональд Трамп Владимир Путин новости США новости России Большая семерка коронавирус эпидемия коронавируса
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