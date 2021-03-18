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С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться"

Александр Кочетков

политический аналитик

18 марта 2021, 06:57

Лондон видит в Украине форпост сдерживания России, а потому заинтересован, чтобы этот форпост был действительно крепким.

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Британия будет помогать Украине развивать и укреплять ВСУ / Фото: Reuters

Британия упомянула Украину в своей новой стратегии политики безопасности – в стратегическом обзоре "Глобальная Британия в конкурентную эпоху". В документе отмечается, что страна будет помогать развивать и усиливать ВСУ.

Есть несколько причин, почему Британия намерена помогать нашей стране.

Во-первых, Британия имеет свои собственные интересы, после Brexit проводит самостоятельную политику и не сдержана никакими обязательствами перед Евросоюзом и совместными с ЕС решениями в отношении России. Следовательно, Британия может свободно и откровенно проявлять свое отношение к действиям Москвы.

Читайте такжеУкраине нужно смотреть не на США, а на ВеликобританиюВо-вторых, Россия совершила немало преступлений на территории Великобритании: отравление Скрипалей, история с Березовским и тому подобное. Такие дерзкие действия РФ на чужой территории всегда раздражали Британию.

В-третьих, после Brexit Великобритания достигла определенных договоренностей с Соединенными Штатами о том, что Лондон будет действовать более активно и представлять интересы США по некоторым вопросам. То есть Британия является проводником интересов Штатов на Европейском континенте, в частности, к этим интересам относится и сдерживание России.

Именно по этим причинам Британия решительно взялась за множество дел, в том числе и тех, что касаются Украины.

Британия видит в Украине форпост сдерживания России, который не позволяет Москве стать угрозой для всего мира. Новая Российская империя просто не может состояться без Украины – это понимают и в Москве, и в других столицах мира. Вот и Британия осознает необходимость поддерживать Украину, чтобы этот форпост был как можно крепче.

Помощь со стороны Британии Украине может представлять собой что угодно: инструкторы, оружие, деньги и тому подобное. В первую очередь, британцы будут пытаться дать Украине удочку, а не рыбу. В частности, они предлагали нашей стране строить британские катера на территории Украины, на николаевском заводе – сначала полностью из их деталей, а впоследствии из украинских. То есть британцы хотят дать нам возможность строить у себя военную технику, учиться военному делу и взаимодействию с современным войском.

Но Украина при этом не может сидеть, сложа руки – она должна проявлять инициативу, предлагать что-то разумное и взаимовыгодное. Ведь британцы за нас работать и воевать не будут.

Читайте такжеСемь нянек: кто поможет закончить войну на ДонбассеУчитывая, что изначально о готовности увеличить военную помощь Украине заявили Соединенные Штаты, а теперь аналогичный сигнал получен и от Британии, возникает вопрос – не готовят ли нас к большой войне. Но уверен, что – нет.

Если бы в 2014 году произошло прямое вторжение, по оценкам США и Британии, при условии оптимистического сценария Украина смогла бы продержаться против России две недели, при условии пессимистического сценария – двое суток. То есть эти страны прекрасно понимают наши военные способности. К сожалению, за семь лет войны наша армия так и не стала действительно современной и мощной силой, способной противостоять России.

К счастью, сейчас речь не идет о развертывании масштабных боевых действий и прямом столкновении, но нас настраивают готовиться к любым действиям России и наращивать свои силы.

Британия и Штаты хотят, чтобы в случае, если Россия попытается начать масштабную войну, украинское войско могло нанести ей недопустимые потери, которые вызовут в РФ общественное возмущение и остановят Москву. Мы должны быть готовыми в ответ нанести России даже большие потери, чем те, которые понес Советский Союз во время вторжения в Афганистан.

Если Украина с помощью США и Британии наконец построит современную армию, она продержится против РФ не две недели или два дня, а ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась. Если мы продержимся два месяца, этого вполне будет достаточно, чтобы русская военная мощь угасла.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

ВСУ новости Великобритании военная помощь война на Донбассе военная поддержка Российская империя Александр Кочетков
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