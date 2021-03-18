С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться"

Британия будет помогать Украине развивать и укреплять ВСУ / Фото: Reuters

Британия упомянула Украину в своей новой стратегии политики безопасности – в стратегическом обзоре "Глобальная Британия в конкурентную эпоху". В документе отмечается, что страна будет помогать развивать и усиливать ВСУ.

Есть несколько причин, почему Британия намерена помогать нашей стране.

Во-первых, Британия имеет свои собственные интересы, после Brexit проводит самостоятельную политику и не сдержана никакими обязательствами перед Евросоюзом и совместными с ЕС решениями в отношении России. Следовательно, Британия может свободно и откровенно проявлять свое отношение к действиям Москвы.

Читайте такжеУкраине нужно смотреть не на США, а на ВеликобританиюВо-вторых, Россия совершила немало преступлений на территории Великобритании: отравление Скрипалей, история с Березовским и тому подобное. Такие дерзкие действия РФ на чужой территории всегда раздражали Британию.

В-третьих, после Brexit Великобритания достигла определенных договоренностей с Соединенными Штатами о том, что Лондон будет действовать более активно и представлять интересы США по некоторым вопросам. То есть Британия является проводником интересов Штатов на Европейском континенте, в частности, к этим интересам относится и сдерживание России.

Именно по этим причинам Британия решительно взялась за множество дел, в том числе и тех, что касаются Украины.

Британия видит в Украине форпост сдерживания России, который не позволяет Москве стать угрозой для всего мира. Новая Российская империя просто не может состояться без Украины – это понимают и в Москве, и в других столицах мира. Вот и Британия осознает необходимость поддерживать Украину, чтобы этот форпост был как можно крепче.

Помощь со стороны Британии Украине может представлять собой что угодно: инструкторы, оружие, деньги и тому подобное. В первую очередь, британцы будут пытаться дать Украине удочку, а не рыбу. В частности, они предлагали нашей стране строить британские катера на территории Украины, на николаевском заводе – сначала полностью из их деталей, а впоследствии из украинских. То есть британцы хотят дать нам возможность строить у себя военную технику, учиться военному делу и взаимодействию с современным войском.

Но Украина при этом не может сидеть, сложа руки – она должна проявлять инициативу, предлагать что-то разумное и взаимовыгодное. Ведь британцы за нас работать и воевать не будут.

Читайте такжеСемь нянек: кто поможет закончить войну на ДонбассеУчитывая, что изначально о готовности увеличить военную помощь Украине заявили Соединенные Штаты, а теперь аналогичный сигнал получен и от Британии, возникает вопрос – не готовят ли нас к большой войне. Но уверен, что – нет.

Если бы в 2014 году произошло прямое вторжение, по оценкам США и Британии, при условии оптимистического сценария Украина смогла бы продержаться против России две недели, при условии пессимистического сценария – двое суток. То есть эти страны прекрасно понимают наши военные способности. К сожалению, за семь лет войны наша армия так и не стала действительно современной и мощной силой, способной противостоять России.

К счастью, сейчас речь не идет о развертывании масштабных боевых действий и прямом столкновении, но нас настраивают готовиться к любым действиям России и наращивать свои силы.

Британия и Штаты хотят, чтобы в случае, если Россия попытается начать масштабную войну, украинское войско могло нанести ей недопустимые потери, которые вызовут в РФ общественное возмущение и остановят Москву. Мы должны быть готовыми в ответ нанести России даже большие потери, чем те, которые понес Советский Союз во время вторжения в Афганистан.

Если Украина с помощью США и Британии наконец построит современную армию, она продержится против РФ не две недели или два дня, а ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась. Если мы продержимся два месяца, этого вполне будет достаточно, чтобы русская военная мощь угасла.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда