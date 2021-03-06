Три причины, почему Украине не светит НАТО

Украину не возьмут в НАТО / Reuters

На "Право на владу" взяли тему членства Украины в НАТО.

Красной нитью проходит один важный тезис - Украину не берут в НАТО не потому, что мы не выполнили свои обязательства, а потому что... ну потому что. Пятая колонна, Россия, Меркель - виноваты все, но не мы.

Время от времени во время дискуссии участники плевали в Нестора Шуфрича, обвиняя его в ереси и евроатлантическом скептицизме. В перерывах между избиением депутата от ОПЗЖ передача скатывалась в ностальгические воспоминания о душевных переживаниях Виктора Ющенко во время Бухарестского саммита НАТО, а в переполненный пустыми политическими лозунгами котёл иногда бросали беспорядочные фразы про современную историю Лаоса, Камбоджи и Македонии.

Читайте такжеНАТО у границ: как Россия воплотила в жизнь свой самый страшный сонИз запыленного шкафа 2014-2015 гг. снова достали тезис про "Украину - восточный щит Европы". Не знаю, зачем. Я думал, это уже не работает.

Попытки ведущей задать правильные вопросы о том, чего же от нас хочет Запад, раз мы такие крутые и правильные, разбивались о безнадёжную стену унылых отговорок про нон-стоп "перемоги" и турбо-внедрение стандартов НАТО, которых никто не видит.

Вот этот вот уровень дискуссии - наша главная проблема. Он ведь не ограничивается студией, так ведутся разговоры и в реальной жизни и на других мероприятиях.

Я подскажу, почему нас не берут в НАТО. Не из-за разного калибра патронов или размера военной формы.

Есть три главные причины:

1. Россия. Запад рассматривает Украину через призму своих отношений с РФ, а членство в НАТО - это инструмент эскалации с Москвой. Так что тут работает чистое политическое решение.

2. Реформы. Мы не выполнили свои обязательства перед Западом по внедрению необходимых реформ, и не только в оборонке и безопасности. Альянс ведь построен на общих ценностях, принципах и структуре управления.

3. Слабость. Неэффективный государственный аппарат, слабая экономика, неразвитые социальные институты - никому не нужно слабое, безинициативное и пассивное государство.

Я не верю в ПДЧ в ближайшее время. Не вижу для этого никаких условий. Если 100500 раз сказать "ПДЧ", это не станет реальностью. И задавать риторические вопросы "Чому ми не в НАТО?" - это тоже не вариант.

Зато фетишизация процесса может сильно навредить. Ибо пустые разговоры без конкретных результатов приводят к привыканию, потере интереса, а со временем к разочарованию и дискредитации идеи. А это может ударить по всему западному вектору.