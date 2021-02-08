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Зеленский может получить шанс говорить с Путиным на равных

Юрий Бутусов

журналист

8 февраля 2021, 10:16

У нас пока нет сил уничтожить оккупантов на Донбассе, но мы должны сначала устранить сторонников оккупантов в Киеве.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук должен сидеть в тюрьме/ Униан

Какая мы все-таки еще слабая страна. Вопрос, что делать с Виктором Медведчуком на 7-м году войны обсуждается в парламенте и на телеканалах, хотя решать его должен скорый военно-полевой суд.

Владимир Путин убивает тысячи украинцев на Донбассе, и открыто финансирует и поддерживает партию и структуры своего кума Медведчука в Киеве. И мы терпим, что Медведчук здесь работает на Россию, позволяем ему укреплять свой бизнес и захватить влияние в Украине, в то время как наши соотечественники проливают кровь, защищая от Путина Донбасс.

Президент и СНБО приняли законное и сильное политическое решение, и теперь надо идти до конца. Виктор Медведчук, Тарас Козак и российская агентура должны быть поставлены вне закона и задержаны, фактов их работы на врага и причастности к терроризму достаточно - они получают инструкции прямо в Кремле. Материалов на Медведчука достаточно для высшей меры наказания в военное время, а не только для санкций.

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Медведчук в нашем парламенте - это признак нашей слабости и зависимости от России. Медведчук в тюрьме - это значит, мы наконец-то сможем начать говорить с Путиным на равных.

Закрытие телеканалов Медведчука показывает, что наше общество поддерживает сильную антироссийскую политику. У нас пока нет сил уничтожить оккупантов на Донбассе. Мы должны начать с того, чтобы устранить сторонников оккупантов в Киеве.

санкции Вячеслав Бутусов Виктор Медведчук Владимир Путин телеканалы
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