Украинская власть ведет себя как хронический алкаш

Власть ежедневно "перебирает с алкоголем"

В ряде случаев действия нашей власти реально наводят на мысль о злом умысле либо неадекватности на медицинском уровне. Потому что она действует настолько нелепо, что люди в здоровом уме на это неспособны. Тем более, что эффективные решения лежат на поверхности.

Взять хотя бы с тот же карантин. Очевидно, что надо было еще в ноябре публично заявить, что накатывается вторая волна эпидемии. Но мы — власть — понимаем и экономические проблемы, которые порождает локдаун, а также насколько угнетающе действуют на людей всякие запреты в условиях, когда все видят, как наживается в условиях карантина крупный бизнес, те же сети супермаркетов. Опять же праздники на носу.

Поэтому мы — власть — вводим жесткий карантин с начала декабря, чтобы сбить эпидемиологическую волну. А с 24 декабря карантин приостанавливаем — чтобы люди смогли нормально встретить светлые праздники, мелкий и средний бизнес что-то заработал на новогодних ярмарках, а мэрам крупных городов не приходилось идти на конфронтацию с Киевом, игнорируя решения центра и тем самым подрывая его авторитет. В середине января начинаем массовое тестирование (которое и сейчас планируется, но непонятно когда) и по его результатам принимаем осмысленное решение — продолжать ли жесткий карантин или оснований для этого нет.

Читайте такжеВласти повергли экономику в девальвационный шок и не собираются ее спасатьУверен, что страна поддержала бы подобный алгоритм. Потому что в нем просматривается разумный подход и забота об интересах украинцев. Но делается все с точностью наоборот. И в результате имеем захлебывающуюся медицину, протесты ФОПов, фронду мэров, дыру в бюджете и нарастающее народное негодование.

Вот почему власть не видит очевидного? Точно таким образом — неадекватно и ошибочно — ведет себя боксер, пропустивший сильный удар. Либо тот, кто перебрал с алкоголем или другими веществами. Либо человек, оказавшийся в стрессовой ситуации, которая слишком сложна для его понимания.

И беда, когда в подобном состоянии оказывается власть, от действий которой зависят жизни и судьбы миллионов людей.