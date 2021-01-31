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В 2021-ом Украину накроет "девятый вал"

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

31 января 2021, 10:45

Набрав новые заимствования, власть просто оттянула дефолт.

Экономика
В 2021-ом украинскую экономику ждет катастрофа / УНИАН

Условным достижением власти в 2020 году в экономической сфере можно назвать стабильность курса гривны на протяжении года. Условное оно потому, что есть вопросы к методам, которыми это было достигнуто. Однако для миллионов украинцев стабильность нацвалюты имеет большое значение.

Другим позитивом является масштабное строительство дорог и реновация автомагистралей в городах, которые власть начала в 2020-ом. Безусловно, часть денег, выделенных на это строительство, традиционно "распиливается", но работа реально идет. А это – инфраструктура, логистика, то есть важные для экономики вещи (многие страны благодаря дорогам поднимались).

Впрочем, на этом список достижений команды Зеленского в экономике исчерпывается. А вот провалов и ошибок – достаточно.Читайте такжеТри главных провала-2020: как власть заминировала экономику

  1. Расправа над малым и средним бизнесом, по которому были нанесены страшные удары. Ни при одной власти такого не было. Ни при Януковиче, ни при Порошенко, ни при Кучме не было такой травли и геноцида предпринимателей, которые были развернуты при Зеленском.
  2. Подтверждение кражи Приватбанка у группы частных собственников: Боголюбова, Коломойского и других. Эту кражу в открытой грабительской форме осуществили, используя инструменты государственного насилия, Порошенко и Гонтарева, но Зеленский и его окружение подтвердили это действие. А это – нарушение всех канонов священной частной собственности. Таким образом, был создан опасный прецедент, и теперь у любого частного собственника с помощью государственных механизмов может быть украден бизнес. Это – рэкет на государственном уровне!
  3. Рост государственного долга. Только за первые две недели декабря 2020-го новых заимствований было осуществлено на сумму 100 млрд грн! Причем под огромные проценты – 10-12%. Также Украина получила кредит от Евросоюза на сумму 600 млн евро. Все это значит, что наше государство – банкрот, а вся монетарная и экономическая политика – неэффективна и ошибочна. Фактически власть просто оттянула дефолт.
  4. Кроме того, нынешнее правительство во главе со Шмыгалем засвидетельствовало свою полную несостоятельность во всех сферах. Главное – оно не сумело разработать собственную программу, чтобы препятствовать распространению коронавируса и пошло путем локдауна и ограничений, чем фактически уничтожается экономика. Если вновь будет введен локдаун, украинская экономика рухнет. Как известно, больше всего пострадала сфера обслуживания, и большинство ресторанов, кафе и пр. уже не откроются. Однако правительство в таких сложных условиях не уменьшило налоговое бремя для предпринимателей, не создало благоприятный инвестиционный климат, чтобы накапливался капитал, не создала условий, чтобы развивалось малое и среднее предпринимательство. Это правительство оказалось абсолютно неадекватным.
  5. НБУ с его новым руководством занимается чистой воды эквилибристикой, а не монетарной политикой. Нацбанк за этот год беспрецедентно увеличил наличную массу в обращении – думаю, по итогам года будет плюс 25% наличной гривны, по сравнению с объемами 2019-го. Это просто безумие. Ведь идет падение ВВП, а, значит, неизбежна инфляция.

Так что в 2021-ом Украину накроет этот "девятый вал" (во время морской бури девятая волна считается самой сильной, опасной и роковой, Ред.). Ведь в новом году ей придется вернуть более 25 млрд дол долгов – почти 70% доходной части бюджета! То есть у украинцев забирают часть прибавочного дохода, но эти деньги не идут на содержание страны, инфраструктуру, социальные программы и образование – они идут просто на выплату и обслуживание долгов. В общем, 2020-й подготовил все условия для финансово-экономической катастрофы в новом году.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, политолог и экономист, специально для Главреда

гривна экономика дефолт инфляция внешний долг итоги года падение экономики Олег Соскин итоги-2020
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