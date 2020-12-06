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Запад поставил крест на Украине, но отказаться от нее уже не может

Андрей Головачев

политический эксперт

6 декабря 2020, 08:33

Всего за неделю Украина перечеркнула все усилия США и Европы и откатилась на семь лет назад, в эпоху Януковича.

Евросоюз
Украина превращается для США и ЕС в чемодан без ручки / УНИАН

Вчера все фракции дружно проголосовали за отмену уголовного наказания за недостоверное е-декларирование чиновниками и политиками своих активов.

Косвенно ВР поддержала решение КС, который признал неконституционными и само НАБУ, и уголовное наказание за декларирование. Полное единение всего правящего класса против Запада и против украинского общества!

В сущности, после этого можно распускать все антикоррупционные органы, - НАБУ, САП и НАПК, - как абсолютно бессмысленные.

Контрреволюция, o неизбежности которой я писал много раз сразу после победы майдана, окончательно победила. Высшая бюрократия, силовики, олигархи и сидящие у них на окладе депутаты, полностью вернули Украину во времена Януковича.

Читайте такжеЗапад не хочет понять о нас один простой фактВсе 7 лет усилий Запада по реформированию Украины оказались тщетными. Украина как была, так и осталась сословно-феодальным государством и высшие сословия вчера подтвердили свои сословные привилегии. Независимого суда и независимой прокуратуры так и не появилось. Вместо закона действуют договорняки. Президентская вертикаль по-прежнему находится вне закона.

Короче, все осталось неизменным, как и до майдана.

Что теперь делать Западу?

В принципе, Запад уже готов признать свое поражение и уйти из Украины - и часть европейских стран и финансовых институтов уже так и поступают. Проблема, однако, заключается в том, что Запад не знает, КАК это сделать, чтобы драматически не потерять в своем авторитете.

Дело в том, что Запад уже один раз серьезно подмочил свою репутацию в 2008 г., когда не решился вступиться за Грузию в ее войне с Россией. Тогда союзники США в первый раз наглядно убедились, что американские гарантии безопасности не так уж много стоят и некоторые, например, Армения и Беларусь, сделали для себя соответствующие выводы. Если Запад сейчас бросит Украину, признает ее нереформируемость, то она тут же будет снова вытянута в орбиту влияния России.

Если Запад снова уступит России, на сей раз в ключевой стране, Украине, - то последствия для Запада могут быть катастрофичными.

Кроме Украины, все страны Восточного партнерства быстро войдут в зону влияния России, затем постепенно в ОДКБ и ЕАЭС. Читайте такжеЕсть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшитсяПриднестровье получает свое логичное решение. В Украине, скорее всего, начнется сепаратизм,- теперь уже на западе страны, - который приведет к распаду страны. В гражданский конфликт неизбежно втянутся члены НАТО Венгрия, Польша, Румыния и даже Турция. При первом же телодвижении НАТО Россия немедленно, на опережение, оккупирует страны Прибалтики, потому что это единственный для нее шанс противостоять превосходящим силам НАТО. Далее, понятно, наступает Армагеддон. Кстати, именно для того чтобы избежать такого сценария литовцы в свое время отчаянно лоббировали "План Маршалла для Украины".

Кстати, именно на такой логике и строится поведение украинской элиты. Мол, не дадите нам денег, попытаетесь лишить нас наших привилегий, отобрать наши активы и посадить нас, - уйдем в Россию. И, что важно, действительно, уйдут, отряхнув, как пыль с ботинок, западные области.

С нетерпением ожидаю реакции МВФ и всего Запада в целом после того, как Зеленский своей подписью под законопроектом сделает коррупцию снова легальным деянием для всего правящего класса

Ну а то, что украинское общество спокойно проглотило это событие, ещё раз подтверждает мою мысль, что украинцы не готовы к реформированию своей страны. Нет реального запроса на это. Ну, а без давления снизу Запад не в состоянии справиться с нашей коррумпированной элитой. Так что в нашей бедности никто не виноват, кроме нас самих.

Верховная Рада Владимир Зеленский Конституционный Суд НАБУ электронное декларирование е-декларирование Андрей Головачев новости Украины
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