Что стоит за сливом о замене посла в США

Оксана Маркарова может стать послом в США / minfin.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Фейсбуке сообщил, что внес кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на рассмотрение президента в качестве посла Украины в США.

Сейчас отношения Украины с новой администрацией снова будут начинаться с новой страницы, потому что сложилась такая традиция – если меняется администрация Белого дома, то сразу же меняются и послы как США, так и Украины. То есть ротация послов происходит не потому, что Ельченко плохо работал или не справлялся со своей работой – он действительно человек с опытом и отличный дипломат.

Кроме того, в последнее время в Украине присутствует практика назначения на посольские должности не профессиональных дипломатов, а исходя из политической целесообразности. У Маркаровой довольно хорошие отношения в Международном валютном фонде и в среде демократической партии США, что, очевидно, и сыграло свою роль в ее выдвижении на пост посла.

Но у Маркаровой будет конкретная задача – она скорее будет не послом, а лоббистом интересов Украины перед международными организациями, в частности, и перед МВФ.

Дело в том, что Маркарова постоянно пользовалась поддержкой представителей МВФ в Украине и, соответственно, именно она в случае назначения будет поддерживать контакт на понятном языке с определенными людьми для того, чтобы Украина исправно получала кредиты и другие блага цивилизации.

Читайте такжеПочему назначение Маркаровой послом в США - плохое решениеНе думаю, что Маркарова хочет таким образом сбежать из страны, по меньшей мере потому, что в Украине есть "каста неприкасаемых" - тех, кто пользуется покровительством США и именно поэтому Маркаровой ни одно уголовное преследование вряд ли грозит, причем даже тогда, когда бы она лично вынесла все золотовалютные резервы из Государственного казначейства вместе со всеми фондами Нацбанка. Она, а вместе с ней Шабунин, Сытник находятся за сферой деятельности правоохранителей.

Будет ли назначена именно она? Не думаю. По-моему, будет еще несколько кандидатур. И информация о Маркаровой - лишь "слив" об одном из возможных вариантов. Поэтому даже то, что именно ее кандидатуру показал министр еще ничего не значит, потому что ему после "слива" просто некуда было деваться. Тем более, что Украина сейчас настолько зависит от США и находится под таким тотальным контролем, что туда можно отправить кого-то и отношения останутся на том же уровне.

Константин Бондаренко, политолог, историк, руководитель Фонда "Украинская политика", специально для Главреда