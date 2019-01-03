Виктор Небоженко: Украина никуда не движется – она просто бредет по дну, хуже уже не будет

Виктор Небоженко / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с социологом и политологом, директором социологической службы "Украинский барометр" Виктором Небоженко. Общаясь с читателями, он назвал наиболее важные политические события в Украине в 2018 году, спрогнозировал, как будут развиваться взаимоотношения Украины и России в случае победы на президентских выборах Тимошенко, Порошенко или Зеленского, а также предупредил Зеленского и Вакарчука, чем они рискуют, идя в политику. Кроме того, Небоженко рассказал, какой непреодолимый и мощный удар Киев нанес по Москве, в каком переговорном формате можно решить проблему Донбасса, для чего вводилось военное положение и что это дало, какой неожиданный и опасный для себя результат получил Путин, затеяв войну в Украине и участвуя в войне в Сирии, а также поглотит ли Россия Беларусь.

Представляем стенограмму чата с Виктором Небоженко.

Ramana: Виктор Сергеевич, назовите, пожалуйста, топ-3 самых важных и значимых для жизни страны события уходящего года. Чем лично для вас запомнилась в 2018 году политическая жизнь Украины?

Виктор Небоженко: Прежде всего, 2018 год запомнился получением автокефалии украинской церковью. Скажу откровенно: я убежден, что политическое значение для Украины появления поместной независимой церкви гораздо меньшее, чем политический удар, нанесенный этим по России. Все дело в том, что для России православие вместе с царем и народом является неким триединым конструктом, на котором основывалась Российская империя. Теперь же автокефалия Православной церкви Украины не просто понижает политическое влияние и значение Российской православной церкви, но и не оставляет возможностей России консолидироваться, основываясь на теме православной веры и церкви.

Читайте такжеВиктор Небоженко: Россия уйдет с Донбасса, только когда устроит кровавую провокацию типа СребреницыЭто колоссальный удар по России! Скажу вам больше, получение Православной церковью Украины автокефалии – это намного более мощный удар по России, чем для нас было нападение РФ на нашу страну в 2014 году. Ведь оккупация Донбасса и Крыма носит временный характер, скоро ситуация изменится, а вот получение автокефалии украинской церковью – это необратимый процесс.

Второе значимое событие уходящего года – это, как ни странно, появление и институционализация парамилитарных образований. Такого еще в Украине не было. Теперь политическая жизнь, выборы, разного рода протесты или поддержка тех или иных политических решений в Украине тесно связаны с мощной активностью многочисленных парамилитарных образований. Отныне они играют большую роль.

А параллельно с этим у нас растет количество случаев нападения на активистов. Такого никогда не было, чтобы критика активистами местной или центральной власти заканчивалась нападениями и убийствами этих активистов, как это было в случае с Екатериной Гандзюк.

Третье важное событие 2018 года – это военное положение, которое было введено на 30 дней в 10 областях Украины. По сути, с начала 2018 года, с ареста Савченко и разоблачения других политиков, украинское общество стали приучать к идее чрезвычайного положения в стране. Создавалось впечатление, что кругом заговоры.

Недавнее военное положение было своего рода тренировкой украинцев к тому, что ВП – неизбежно, а, значит, следующее военное положение будет воспринято украинцами уже более равнодушно.

Олесь_: Какую оценку вы бы поставили президенту и Верховной раде за их "старания" в 2018-ом? И почему?

Виктор Небоженко: Оценка деятельности президента все-таки гораздо выше, нежели оценка работы Верховной Рады. Несмотря на негативное отношение к президенту Порошенко, нужно отдать ему должное, поскольку как центр политической власти он проявлял гораздо бо́льшую активность, чем парламент.

Парламент вел себя довольно хитро. С одной стороны, он стал своего рода промышленной биржей, где богатые люди выясняют между собой отношения, решают различные экономические конфликты и отстаивают свои экономические интересы. Этим объясняются, в частности, все сумбурные голосования и власти, и оппозиции.

С другой стороны, Верховная Рада нынешнего созыва – это один из самых слабых за все 25 лет украинского парламента. Даже предыдущий парламент времен Януковича в человеческом и профессиональном плане был гораздо сильнее, чем нынешний.

А проблема состоит в том, что ведь сейчас у нас в государстве парламентско-президентская форма правления, а парламенту доверяет всего 4% населения страны. Как в этом случае можно передать парламенту всю мощь президентской власти! Ведь в обычной жизни мы так не поступаем – не передаем глубоко ослабленному человеку всю власть, а пытаемся найти более сильного и адекватного.

Это будет основным вопросом 2019 года – как быть с новым политическим дизайном после президентских выборов: качнется ли маятник в сторону сильной президентской власти, либо же все-таки мы будем переходить к парламентаризму.

Katt: Подводя итоги, поделитесь своей оценкой, какие достижения нашей власти на пути к урегулированию ситуации на востоке страны? Ей есть чем гордиться или "воз и ныне там"?

Виктор Небоженко: "Воз и ныне там". Но тот факт, что не было острого конфликта и ожесточенных боев на Донбассе в 2018 году, крайне важен. Я думаю, что это является заслугой политического руководства страны, нравится нам это или не нравится.

Кроме того, оказалось, что минские переговоры зашли в тупик и исчерпали свою переговорность. Они выполнили важную роль – они позволили сдерживать конфликт в плане активных боевых действий, а также хоть минимально решать проблему освобождения пленных. Это – максимум "Минска", то есть на большее минские переговоры изначально не были способны. Эту задачу они выполнили.

Виктор Небоженко / Главред

Александр: Куда движется страна?

Виктор Небоженко: Страна уже никуда не движется – она находится на дне. Она просто бредет по дну. Хуже уже не будет ни в экономическом, ни в политическом плане. Речь сейчас идет только о способах выкарабкивания на берег, а также о том, кто будет способен поднять Украину со дна и вытащить ее на берег.

Мой господин: Как вы считаете, что ждет Украину в 2019 году?

Виктор Небоженко: Прежде всего, я не считаю, что будущие президентские выборы станут судьбоносными для Украины. На самом деле, они никак не изменят расклада политических сил, не выведут на арену новых людей и автоматически не приведут ни к позитивам, ни к негативам.

Новый президент будет гораздо слабее, чем старый, потому что ему не будет подконтрольна Верховная Рада. А парламентские выборы, которые должны состояться осенью 2019 года, только усугубят такое положение.

Проблема заключается в том, что внутри сегодняшней власти сложились очень напряженные отношения, например, между президентом Порошенко и министром внутренних дел Аваковым. И мы не знаем, какие еще конфликты выплеснутся в течение 2019 года, а это может быть что угодно: может быть, какое-то неожиданное поведение Луценко или непредвиденные шаги НАБУ, или болезненная смена премьер-министра. В правящей группе нет единства в понимании и взглядах на то, как нужно двигаться вперед. Отсутствие консолидированной позиции правящей верхушки говорит о наличии острейших конфликтов внутри нее – таковые были в 2018 году и будут продолжаться в 2019-ом. А это – фактор дестабилизации.

Читайте такжеВиктор Небоженко: мир начнет "появляться" на Донбассе, когда российские войска покинут егоDargo: Возможен ли реванш пророссийских сил на президентских или парламентских выборах в Украине?

Виктор Небоженко: Россия учится. В частности, она уже поняла, что большинство пророссийских сил и "пятая колонна" в Украине активно сотрудничают с любой украинской властью. Многие из них еще и имеют американские паспорта или собственность в Европе.

Поэтому Кремль активно ищет "чистую" и совершенно новую пророссийскую силу, которая бы не скрывала своей ориентации на Россию. И это правильно, с ее точки зрения. Потому что раньше у Москвы была такая позиция: "Делайте все, что хотите, только помогайте нам управлять Украиной". Теперь Кремль меняет позицию и говорит: "Давайте формировать открытую пророссийскую политическую силу, чтобы люди – электорат и политики – сознательно шли на риск и сознательно боролись за восстановление отношений между Украиной и Россией в условиях продолжающейся войны".

Это интересная и совершенно новая ситуация. Она ощутимо ударила по промосковским политикам в Украине. Вы сами видите, в каких судорогах корчится Мураев, сами видите, что многие политики из окружения Ахметова не хотят сдаваться Медведчуку как лидеру нового откровенно прокремлевского политического направления.

Так что в этой среде будут очень сложные процессы, связанные с тем, что эти политики должны будут определиться, как им быть. Поскольку они привыкли летать и в Брюссель, и в Москву через Минск. А теперь Путин ставит вопрос ребром: "Вы с нами или против нас?". И для многих политиков в Украине это оказалось неожиданным и сложным вопросом.

Semen_senia: Виктор Сергеевич, по вашим наблюдениям и оценкам, те скромные проценты электоральной поддержки Порошенко, которые демонстрируют многие соцопросы, соответствуют реальности или они занижены? При каких условиях у Порошенко есть шанс остаться на второй срок?

Виктор Небоженко: Конечно же, они занижены! Потому что часть людей стесняется говорить о поддержке президента, вне всякого сомнения.

Но в то же время, это вовсе не значит, что процент этой поддержки очень высок.

У Порошенко есть два типа избирателей. Первый тип – это избиратели с запада и центра Украины, которым нравятся православно-консервативные ценности действующего президента (армия, народ, вера, украинский язык). Второй тип – это те люди, что не любят Порошенко, но вынужденные будут проголосовать за него. Речь идет о людях из тех десяти областей Украины, в которых было введено военное положение, поскольку там Порошенко спокойно посредством административного ресурса соберет голоса пассивных жителей этих регионов.

И такое соединение голосов, полученных в результате административно-территориального давления, а также от открытых сторонников Порошенко, даст ему возможность выйти во второй тур президентских выборов.

Виктор Небоженко / Главред

Поликарп: Почему по Конституции у нас церковь отделена от государства, а государство – от церкви, но при этом кому-то можно "веру" использовать как предвыборный лозунг?

Виктор Небоженко: Да, я согласен, это – политическое противоречие.

Однако должен сказать, что, скорее, это священники использовали Порошенко для достижения своих целей. Хотя Порошенко думает, что он получит больше голосов за счет этой "спецоперации".

Я понимаю ваше возмущение. Но все же ситуация намного сложнее: священники воспользовались желанием Порошенко использовать для повышения собственных рейтингов тему Томоса и, в итоге, получили свою, независимую от России, церковь.

А удастся ли Порошенко получить на выборах голоса прихожан – это еще очень большой вопрос. Потому что до лета будут продолжаться ожесточенные конфликты в общинах, епархиях и так далее. Украина тяжело будет переживать процесс создания новой церкви.

Читайте такжеЛилия Шевцова: Путинский преемник будет танцевать на могиле своего предшественникаАнтон: Як ви вважаєте, чому ніхто з кандидатів в президенти офіційно не займає твердої позиції проти діючої влади? З обіцянкою розібратися в економічних та воєнних злочинах? Це ж могло би дати їм серйозну електоральну підтримку.

Виктор Небоженко: Тому що ще не почалася офіційна реєстрація кандидатів у президенти. Щойно вони отримають політико-юридичний захист як кандидати в президенти, їхня риторика щодо Порошенка стрімко загостриться.

Настасья: Что вы думаете об идее избрания в президенты Зеленского или Вакарчука? Никто не спорит, что в украинском политикуме нужна "новая кровь", но нужна ли такая? Может ли такой эксперимент – шоумен во главе государства – оказаться благоприятным для Украины?

Виктор Небоженко: Все это – форма критики всех политиков, существующих в Украине.

Таких "политиков", как Зеленский или Вакарчук, я называю "экзополитиками", то есть экзотическими политиками. Это – одноразовые политики и очень рискующие люди. Ведь если Зеленский и Вакарчук пойдут в политику, они пропадут как артисты. Еще не известно, что лучше для них.

Однако вне всякого сомнения, Зеленский и Вакарчук "обречены" участвовать в парламентской борьбе. Давайте пока не будем говорить о президентских шансах одного и второго, так как сейчас хорошо видно одно – олигархи используют и одного, и другого в большой парламентской игре.

Alex: Вопрос к вам, касающийся президентских выборов -2019. Представим невероятное: побеждает Юрий Бойко. Чем такая победа обернется для украинских патриотов? Не станут ли их репрессировать, причем при помощи российских спецслужб?

Виктор Небоженко: Нет. Если так случится, то Бойко тут же перейдет на украинский язык и поедет в Вашингтон, чтобы заручиться политической защитой от Москвы.

Николай: Как вы думаете, будет ли Петр Порошенко привлечен к уголовной ответственности?

Виктор Небоженко: Тоже – нет. Во-первых, он – достаточно богатый человек. А, во-вторых, в Украине сформировался механизм ухода от экономической и политической ответственности: каждый новый президент прикрывает предыдущего.

Vivienne: Как может измениться поведение Путина по отношению к Украине в 2019 году в зависимости от того, кто станет следующим президентом? Опишите вкратце сценарии трех вариантов: что будет в случае победы Тимошенко, что – в случае победы Порошенко, что – при Зеленском?

Виктор Небоженко: Если победит Порошенко, то Путину вообще ничего делать не понадобится, потому что у них уже налажены отношения. Порошенко контролирует Верховную Раду и силовиков. И он взаимодействует с Москвой в рамках минского переговорного процесса. Порошенко для Кремля понятен и предсказуем на сто лет вперед.

Тимошенко будет ориентироваться на Запад. А потому, конечно же, неизбежны серьезные конфликты между нею и Москвой, которые, может быть, еще и закончатся ее проигрышем.

А что касается Зеленского, то его, как и любого другого молодого политика, Кремль попытается просто подкупить. Или подкуп, или ему покажут "Новичка" – и все. С ним Москва будет обращаться так же, как с любым другим западным политиком: либо подкуп, либо угрозы.

Виктор Небоженко / Главред

Дмитрий К.: Какой был смысл во введении военного положения? Что это дало?

Виктор Небоженко: Я уже немного говорил об этом раньше.

Добавлю лишь, что военное положение, введенное сроком на 60 или 90 дней, резко бы изменило шансы всех кандидатов в президенты, увеличив роль главнокомандующего и уменьшив роль всех остальных. В таком случае выросла бы военная составляющая повестки дня страны.

Но поскольку военное положение было введено только на 30 дней, оно не смогло выполнить этой своей задачи. В политическом плане, оно сделало лишь одно – приучило украинцев к чрезвычайным ситуациям.

Любопытная Варвара: Как вы относитесь к тому факту, что в период, когда в Украине действовало военное положение, наш генеральный прокурор находился в Японии в отпуске, а депутаты развернулись и ушли на зимние каникулы? Как это называется?!

Виктор Небоженко: Потому что все они не воспринимали военное положение в Украине как чрезвычайную ситуацию.

Кроме того, я хорошо помню, как в 1991 году, когда в Москве был путч, ГКЧП, наши генералы и прокуроры тоже в этот день разбежались. На всякий случай. Просто чтобы кто-то другой, а не они, принял решение.

Читайте такжеБогдан Яременко: Ядерна війна може розпочатися з розлитої пляшки горілки на пусковому пультіРоман: Чем еще может быть полезен "Минск"? Есть ли в нем какой-то смысл? Как, на ваш взгляд, нужно изменить формат переговоров по Донбассу? Да и вообще, можно ли проблему Донбасса "разрулить" переговорами, или только военным путем?

Виктор Небоженко: Все можно решить путем переговоров, причем довольно просто. И не надо никакого "будапештского формата", о котором сейчас много говорят политики. На "Минск" тоже не нужно рассчитывать – минский переговорный процесс выполнил свою роль "охладителя" горячей фазы боев на Донбасс. На большее он был неспособен.

Что тогда делать? Все очень просто: вызывается агрессор – Россия, вызывается пострадавшая сторона – Украина, вызываются двое судей – ЕС и США. Эта четверка и будет способна принять единственное позитивное решение. Это не будапештский, не нормандский и не минский формат. Это – "женевский формат".

Ведь так изначально и пытались сделать. Через несколько месяцев после начала конфликта на Донбассе собрались президент Украины, представитель президента Российской Федерации, а также представители США и Евросоюза. Но Москва быстро сориентировалась и поняла, что ее вовлекают в неудобный и невыгодный для нее формат. Поэтому вместо себя она начала выставлять представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". И это ни к чему не привело.

Еще раз повторяю: все будет решаться на международном согласительном комитете, а не в результате военно-политического паритета.

Стас: В рамках Минских договоренностей существуют запреты на использование сторонами конфликта на Донбассе некоторых видов вооружения. Как вы считаете, может быть, вообще лучше воевать на Донбассе сугубо холодным оружием? Я бы и сам тогда хоть с вилами туда поехал. :)

Виктор Небоженко: Прекрасная перспектива, при которой хотя бы уменьшится количество погибших.

Анатолий Вахненко: Как вы думаете, почему Кучма вышел из минских переговоров? Только ли дело в возрасте и усталости?

Виктор Небоженко: Нет. Он прекрасно понимает, что Минские переговоры исчерпали свой миротворческий потенциал. Ну, а об этом мы уже говорили.

Cfyz: Вы длительное время работали с Кучмой, отцом украинской мафии, строителем криминально-олигархического государства, результаты которого Украина не может преодолеть. Скажите, у Украины был другой путь – как правового государства с верховенством права и т.д.? Или путь криминально-олигархического государства был неизбежен в силу субъективных причин – отсутствия гражданского общества, слабой государственности и пр.?

Виктор Небоженко: Это, конечно, здорово, что вы связываете меня с мафией, олигархами и так далее. :) Однако в начале правления Кучмы я отвечал за информационно-аналитическую работу, не более того.

А так, в результате десятилетнего правления Кучмы в Украине действительно сформировался кланово-олигархический режим – все это правильно. Но объективно – другого пути не было: он устраивал и Запад, и Россию.

Виктор Небоженко / Главред

Sonita: Какими вам сегодня видятся перспективы завершения войны на Донбассе? На сколько лет у нас еще этот "театр боевых действий", как Приднестровье – на десятилетия?

Виктор Небоженко: Нет. Приднестровский конфликт не имеет никаких аналогий с происходящим на Донбассе. Потому что в Приднестровье сепаратисты не граничили со страной, которая поддерживала их, то есть с Россией. Потому сама попытка сравнивать Приднестровье и Донбасс уводит от истины.

Edmon: Что такого должно случиться, чтобы Россия враз и без пререканий убралась с украинских земель?

Виктор Небоженко: Нет, все это будет очень долго. Не забывайте, что освобождение Донбасса и возвращение Крыма – это разные вещи. Эти процессы будут происходить разными путями, и это затянется лет на десять точно. Сначала – Донбасс, потом – Крым.

Fazil: Может ли Путин прибегнуть сегодня к сценарию "танки на Киев" или его можно полностью исключить?

Виктор Небоженко: Танков на Киев без самолетов и ракет на Киев быть не может, об этом вам скажет выпускник любой военной академии. Поэтому трудно представить, что Путин прибегнет к такому сценарию.

Хотя бы из-за внутриполитической причины – в результате нападения России на Украину, а затем и ее участия в войне в Сирии роль и влияние армии в РФ резко увеличилось, по сравнению с ФСБ, чеченской охраной и олигархами России. То есть, Путин, начав войны, получил неожиданный результат внутри самой России: армия в РФ чувствует себя хозяином. И что с этим делать, он не знает.

Поэтому начать еще одну войну – для Путина это будет значить начать в России военный переворот.

Наталья, Киев: Виктор Сергеевич, в каком статусе, на ваш взгляд, должны существовать Донецкая и Луганская области после возвращения в Украину? Это должны быть прежние довоенные условия, или им нужно предоставить определенную автономию?

Виктор Небоженко: Им нужно предоставить не автономию, а режим экономической и политической интеграции в Украину. А это предусматривает такие меры, как фильтрация оккупантов, привлечение западной помощи для восстановления народного хозяйства Донбасса, первичная демократизация и так далее.

Поэтому если и говорить об автономии, то только в том смысле, что там закон будет действовать еще жестче, чем на территории Украины в целом.

Joker: Как вы думаете, после возвращения Донбасса там нужно оперативно и безотлагательно осуществлять все те реформы (декоммунизацию, украинизацию и так далее), через которые мы прошли, или лучше не касаться этих чувствительных вопросов, чтобы не злить тамошнее население?

Виктор Небоженко: Самое главное – восстановить действие закона, а не политической моды.

MistF: Что лучше сделать Украине с Крымским мостом после того, как Крым вернется под юрисдикцию Киева? Демонтировать или использовать в своих целях, или ваш вариант? А еще... Как нам его лучше переименовать?

Виктор Небоженко: Керченский мост должен остаться на своем месте. Ведь нам нужен будет контакт с Кавказом, который станет одним из мощнейших бастионов в борьбе против Москвы.

А переименовать нам его лучше в Мост Независимости.

Родригез: Может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса?

Виктор Небоженко: Нет. Все эти игры между администрациями президентов России и Украины в какой-то мере были выгодны и Путину, и Порошенко. Им был выгоден этот конфликт.

Однако привел он к совершенно неожиданному результату. И дело не в новых санкциях, а в том, что морское право сталкивается с такими "керченскими" и "азовскими" конфликтами на акватории всех морей и океанов. Точно такая же ситуация может возникнуть в Персидском заливе, точно такое же может разгореться в Аландском проливе, точно такое же может разразиться в Южно-Китайском море…

Россия еще раз наступила на крайне болезненный вопрос политико-морских конфликтов и проблем регуляции в международном морском праве.

Вот пожалуйста – скоро начнется международное освоение Арктики, и все прекрасно понимают, как себя будет вести Россия по отношению к международному торговому флоту, который будет продвигаться по этому пути.

Потому Путину лучше было бы не идти на эту провокацию в Черном и Азовском морях. Поскольку все это лишь подняло вопросы, с которыми Россия не может справиться.

gf_43: Як вам здається, чи можуть на Закарпатті сказати "Орбан, прийди!" і утворити якусь "народну республіку" в Берегово? Може там бути те саме, що й на Донбасі?

Виктор Небоженко: В Орбана залишилося дуже мало часу. Закарпатці, ви не встигаєте його врятувати. :)

Виктор Небоженко / Главред

Жора: К чему, по-вашему, сегодня сводятся наибольшие страхи "хозяина Кремля"?

Виктор Небоженко: Наибольшие страхи "хозяина Кремля" – это предательство окружения, на которое очень давит Запад, и военный переворот.

Карпенко А.С.: Есть ли у Путина способы, как остаться при власти в России еще на один срок? Вообще, как вам кажется, он может уйти с должности главы РФ так сказать по-хорошему, сам, путем переизбрания, или оттуда его вынесут только вперед ногами?

Виктор Небоженко: Нет, Москва пришла к совершенно иному – третьему – варианту: создание "коллективного Путина" в виде нового политбюро, где Путин будет выполнять роль Дэн Сяопина России.

Gorin: Как думаете, после смерти Путина в России будут все так же боготворить его и расположат в Мавзолее с Лениным рядом или его ждет забвение?

Виктор Небоженко: Точно так же, как Хрущев надругался над Сталиным, преемник Путина надругается над Путиным.

Но не спорю, что в дальнейшем Путин войдет в политическое тело России надолго, и им будут пользоваться как политической технологией многоразового использования.

Людмила, Київ: Відомо, що більшість росіян тепер вважають не американців, а українців "ворогом номер один" для себе. Скільки знадобиться часу, аби після відходу путінського режиму змінити це ставлення одного народу до іншого? Чи здатен "телевізор" так само швидко помирити людей, як і розсварив?

Виктор Небоженко: Тут вплине не тільки "телевізор". Якщо пригадати світовий досвід, то після війн миролюбність настає після зміни двох-трьох поколінь, про що свідчать стосунки між Німеччиною і Францією, Німеччиною та Італією, Німеччиною та Англією тощо. Так і у випадку Росії та України, після зміни двох поколінь почнуть переглядатися оцінки історичних подій.

Зінченко Сергій: Що ви думаєте про розмови Путіна щодо ядерного удару, раю для росіян як мучеників, нових ракет РФ? Чи здатен цей божевільний вдатися до такого сценарію, і чи всі в Кремлі хочуть до раю з ним?

Виктор Небоженко: Ядерна риторика Путіна є результатом тиску на нього армійських генералів, які відчули себе "великими людьми" після нападу на Україну та участі у війні в Сирії. Скоріше, це компроміс. Ані службі зовнішньої розвідки, ані олігархам, ані ФСБ ядерна риторика непритаманна. Вони просто бояться військовослужбовців.

Вячеслав: Ждет ли Беларусь поглощение Россией?

Виктор Небоженко: Тут не все не так просто. Дело в том, что Запад собирается устроить "вторую перестройку" сразу в четырех странах: в Беларуси, Украине, Казахстане и России. Путин это прекрасно знает и потому пытается изменить в свою пользу положение дел в Украине и Беларуси, а скоро мы услышим и об обострении ситуации в Казахстане.

То есть, речь не идет только о Беларуси. Кремль будет пытаться изменить ситуацию и в Казахстане, и в Беларуси одновременно.

Однако любые поползновения против Астаны или Минска тут же будут встречать сопротивление Запада. Никто не помешает Западу оказать мощнейшую экономическую помощь Беларуси и Казахстану, так что любая попытка России оккупировать эти страны будет пресечена со стороны Запада.

Надежда Майная