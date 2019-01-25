Астролог рассказал, кто станет следующим президентом Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, который 25 января отмечает день рождение, может стать той "темной лошадкой", которая неожиданно для всех обойдет конкурентов на президентских выборах 2019. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Его "звездный час" приходится как раз на март и апрель 2019 года. Если анализировать и сравнивать расклады в гороскопах основных потенциальных кандидатов в президенты, именно Зеленский должен победить на президентских выборах в Украине, при условии, что результаты не подтасуют", - заявил он.

Читайте такжеСудьбоносные перемены: астролог рассказал, кого ждут конфликты и неудачи в 2019 годуПо словам Росса, он имеет "королевскую комбинацию" в гороскопе, и теперь все зависит только от того, сможет ли он распорядиться тем, что ему дали звезды.

Астролог также рассказал, каким Зеленский может стать президентом.

"Он – человек-реформатор. Родился под знаком Водолея, что говорит о его способности осуществить серьезные трансформации и реформы, и даже уничтожить олигархат. У него в Доме Власти находится соединение Луны и Сатурна и Марс. А это – гороскоп политика. Глядя на его гороскоп, я просто вижу Наполеона – того, который в начале ХIХ века осуществил массу полезных для страны реформ во Франции. Таким же будет и "наш Наполеон": совершит массу преобразований и реформ. Его сильная черта состоит в том, что он очень быстро и легко обучается, как и любой Водолей, потому он сумеет очень скоро, буквально за несколько месяцев, наладить ситуацию в стране", - резюмировал астролог", - резюмировал Росс.