НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко к компании "Бредкрест" - адвокат (документы)

28 января 2019, 15:39

Николай Мартыненко не фигурирует ни в одном документе о собственности "Бредкреста", отметил его адвокат.

Николай Мартыненко
Николай Мартыненко / УНИАН

НАБУ и САП пытались скрыть от суда ключевой документ, оправдывающий Николая Мартыненко и опровергающий, что он был бенефициаром компании "Бредкрест".

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата.

Адвокат Петр Бойко отметил, что "слушания в суде показали: Николай Мартыненко не фигурирует ни в одном документе о собственности "Бредкреста". НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко. Нигде нет его подписей, он также не распоряжался финансами и не получил ни копейки. Юридические факты - вещь упрямая", - сказал защитник.

"Главным доказательством НАБУ является так называемая "форма А" - ксерокопия банковской анкеты с фамилией Мартыненко о якобы открытии счета 15 января 2007 г. Это смешно, потому что на тот момент этой компании не было и она не могла иметь счета", - отметил Бойко.

"НАБУ в ответ на свой запрос получило от панамской власти официальный документ, который де-факто опровергает фигурирование Николая Мартыненко. Там указано, что бенефициаром и владельцем "Бредкреста" был Джон Фостер (John B.Foster). Кроме того, в учредительном договоре о ее создании от 16 января 2007 никогда не было фамилии Мартыненко. Даже иностранный свидетель со стороны НАБУ Наталья Фишер в ответ на запрос о владельце "Бредкреста" назвала Джона Фостера", - отметили у экс-депутата.

По словам адвоката, "в НАБУ давно поняли, что это - катастрофа. Поэтому умышленно не перевели на украинский язык доказательство о настоящем владельце. Обвинение надеялось ввести суд в заблуждение и скрыть ключевой документ, оправдывающий Николая Мартыненко", - заявил Бойко.

"Распиаренный фейк о якобы причастности экс-депутата к "Бредрексту" - это отвлечение внимания от главного, от юридической сути дела. Потому обвинение строится на якобы убытках для "Энергоатома" от контракта с чешской "Шкодой". Но, во-первых, не было никаких убытков и не было завышения цены - она ​​была одинаковой и для Украины, и для европейских стран. Во-вторых, это вопрос к "Шкоде" о ее экономических отношениях с "Бредкрестом". НАБУ просто манипулятивно вписало сюда фамилию Мартыненко", - подчеркнул Петр Бойко.

Он сказал, что дело уже почти развалилось. "Оно является сугубо пиарным и не имеет юридической базы. На разрекламированной "швейцарской флешке" также не было ни одного доказательства против Мартыненко. Вот почему в Швейцарии это дело за 5 лет не было передано в суд. В украинском суде - включая антикоррупционный - НАБУ ожидает позорный финал. Поэтому НАБУ и САП изо всех сил тянут время и пытаются по несколько раз зачитывать в суде один и тот же процессуальный мусор. А их пиар-обслуга пытается дискредитировать суд", - считают у экс-депутата.

На фото пресс-службы Н.Мартыненко:

Документ из Панамы о владельце "Бредкреста" Джоне Фостере 

Учредительный договор из Панамы о создании "Бредкреста" от 16 января 2007 г.

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