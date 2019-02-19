Мы вернем выборы в демократическое русло и не допустим фальсификаций штабом Порошенко - Тимошенко

Юлия Тимошенко / Facebook Юлии Тимошенко

Не маючи жодного шансу виграти вибори, нинішній президент намагається їх просто купити, але зробити це йому не вдасться.

Про це Юлія Тимошенко заявила, прийшовши сьогодні до МВС свідчити у справах щодо фальсифікації виборів командою Петра Порошенка.

"Наша мета – повністю припинити підкуп і повернути вибори в чесне демократичне русло. І ми цього доб’ємося. Масштабний всеукраїнський підкуп Порошенкові здійснити не вдасться", – наголосила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко нагадала, що Національна поліція відкрила за її заявами два кримінальні провадження – про підкуп виборців на користь Порошенка та про маніпуляції з реєстром виборців.

Як повідомила Голова партії, її команда по всій Україні зібрала всі докази того, що президент через піраміду з підкупу, яку очолює депутат його фракції Березенко, скуповує голоси. За наявної в її команди інформацією, у Порошенка хочуть роздати по 1000 грн 6 млн людей: "6 млн людей, як вони вважають, забезпечує йому вихід у 2 тур".

"Ми зафіксували фактично роздачу анкет і укладання угод на проведення агітаційних робіт, що забороняється законом. Підписуючи з людьми анкети, угоди на здійснення агітації, роздають по 1000 грн – "Петрова тисяча". Вся країна вже знає, хто підкуповує, скільки президент дає за кожний голос", – сказала вона.

Друга схема маніпуляцій, яку, за словами Юлії Тимошенко, реалізують на Банковій, – збільшення чинним президентом реєстру виборців.

"Попри скорочення населення, масовий виїзд українців у інші країни, ЦВК вирішила на понад мільйон збільшити реєстр виборців. Зрозуміло, що Порошенко хоче використати для голосування "мертві душі" і за них кинути бюлетені", – пояснила кандидат у Президенти.

Особливо політика обурив той факт, що чинний президент розгортає масштабну кампанію фальсифікацій виборів у дні, коли країна згадує загиблу Небесну сотню та Майдан Гідності.

"Це означає, що президент руйнує залишки демократії в Україні, спотворює вибір людей і намагається корумпувати країну, таким чином "борючись" з корупцією", – заявила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко переконана, що її сильна команда по всій Україні протидіятиме підкупу президентом виборців, збираючи докази і передаючи їх в МВС, а поліція вчасно реагуватиме на спроби соратників Петра Порошенка спотворити вибір українців.

"Ми сподіваємось, що міністр Аваков, як він і заявив, не допустить масштабної скупки голосів, оприлюднюватиме факти, які передала, зокрема і наша команда", – підсумувала вона.