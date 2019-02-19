Украинский профессор предложил продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси

Владимир Василенко / УНИАН

Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продолжить фортификационный проект Стена вдоль границы с Республикой Беларусь.

Об этом он заявил с трибуны во время торжественного заседания Верховной Рады, информирует Depo.ua.

"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что надо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению", – заявил Владимир Василенко.

Напомним, 24 ноября 2018 года глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что сроки реализации проекта инженерно-технического обустройства украинско-российской границы Стена решили продлить до 2021 года.

Стена – фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на границе Украины с Россией. Он был презентован экс-премьером Арсением Яценюком еще в 2014 году. На него уже потратили 400 млн грн.