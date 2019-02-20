Дипломат объяснил, как в ООН могут подготовить почву для отправки миротворцев на Донбасс

Генсек ООН может подготовить почву для отправки миротворцев на Донбасс, сообщил дипломат

Техническая миссия Организации Объединенных Наций могла бы подготовила почву для развертывания на востоке Украины миротворческой миссии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш имеет право отправить на Донбасс техническую миссию, рассказал постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, пишет Укринформ.

По словам дипломата, такая миссия могла бы выяснить, сколько миротворцев ООН необходимо отправить на украинскую территорию.

Ельченко полагает, что работа технической миссии на Донбассе могло бы подтолкнуть Совет безопасности ООН для начала обсуждения вопроса отправки в нашу страну миротворческих сил.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

Справка. На востоке Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.