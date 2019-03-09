Голливудская режиссер будет снимать в Украине фильм о Тимошенко

9 марта 2019, 18:47

Мэри Ламберт снимет фильм о лидере партии Батькивщина

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / photo by Alexander Prokopenko

Известные голливудские режиссер Мэри Ламберт и продюсер Джером Гарри объявили о начале съемок своего нового документального фильма "Верю! История Юлии Тимошенко "(Believe! The Yulia Tymoshenko Story).

Объявления о старте съемок опубликвано в авторитетном американском еженедельнике LA Weekly.

"Снимать Юлию - моя личная мечта уже более 10 лет. Большая часть моей работы режиссером была сосредоточена на женщине как главном герое. Я работала с Мадонной, Хиллари Клинтон, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс, Уитни Хьюстон и другими, и для меня Юлия - настоящий герой", - цитирует слова режиссера лос-анджелесский журнал.

По словам Мэри Ламберт, основой для ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко и люди, которые ее поддерживают. Режиссер уверена - бывший украинский премьер является ярким примером женщины-лидера, которая будет внедрять новый демократический курс Украины и будет бороться за права человека коренными реформами.

"После выхода моего документального фильма "14 женщин" (14 Women) о женщинах Сената США, в котором принимала участие тогдашний сенатор Хиллари Клинтон, я хотела снять следующий фильм о женщинах в руководстве. Мои исследования привели меня к Юлии и ее трогательной истории, которая служит метафорой борьбы женщин за лидерские позиции и подтверждением того, во что я действительно верю, что женские голоса очень важны для выживания нашей планеты", - написала режиссер на своей странице в ФБ. 

​В работе над лентой Мэри будут помогать исполнительный продюсер VisionaireMedia Джером Гарри, который выпустил номинированный на "Оскар" фильм об Арнольде Шварценеггере "Качая Железо" (Pumping Iron). Также к съемкам приобщен режиссер и редактор Шон Томпсон - трижды победитель Кинофестиваля Беверли-Хиллз в номинации за лучший документальный фильм: "Жизнь После Смерти" (Life after Death), "Американский Караван" (American Caravan) и "Ассирия" (The state of Assyria).

Уже известно, что в Понедельник, 11 Марта, Мэри Ламберт и Шон Томпсон проведут пресс-конференцию в Киеве в 12.00 в артхоле  D12.

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Юлия Тимошенко
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