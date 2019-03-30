Друг Путина объяснил, почему Сербия не хочет признавать Крым "российским"

Сербия пока не может признавать Крым "российским", сказал Александар Вучич / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич, которого СМИ называют другом российского лидера Владимира Путина, заявил, что его страна пока не может признать Крым "территорией РФ" из-за возможной потери права на борьбу за Косово.

Если бы сербские власти признали полуостров "российский", им бы провели аналогию с Косово, рассказал глава государства в эфире телеканала Россия-24.

"…Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться", — отметил президент Сербии.

Также Вучич заявил, что близость его страны с РФ "не находится под вопросом". "Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы", — заявил Вучич.

Напомним, в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Независимость Косово признали ряд государств, России в их числе нет. Крым признали "российским" Казахстан и непризнанная Абхазия.