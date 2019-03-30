Друг Путина объяснил, почему Сербия не хочет признавать Крым "российским"

30 марта 2019, 07:27

Близость Сербии с Россией не находится под вопросом, сказал сербский президент.

Александар Вучич сообщил, что Сербия пока не может признавать Крым
Сербия пока не может признавать Крым "российским", сказал Александар Вучич / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич, которого СМИ называют другом российского лидера Владимира Путина, заявил, что его страна пока не может признать Крым "территорией РФ" из-за возможной потери права на борьбу за Косово. 

Если бы сербские власти признали полуостров "российский", им бы провели аналогию с Косово, рассказал глава государства в эфире телеканала Россия-24.

"…Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться", — отметил президент Сербии.

Также Вучич заявил, что близость его страны с РФ "не находится под вопросом". "Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы", — заявил Вучич.

Напомним, в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Независимость Косово признали ряд государств, России в их числе нет. Крым признали "российским" Казахстан и непризнанная Абхазия.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Крым Сербия Косово Владимир Путин Александар Вучич
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