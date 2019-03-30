Друг Путина объяснил, почему Сербия не хочет признавать Крым "российским"

Близость Сербии с Россией не находится под вопросом, сказал сербский президент.
Президент Сербии Александар Вучич, которого СМИ называют другом российского лидера Владимира Путина, заявил, что его страна пока не может признать Крым "территорией РФ" из-за возможной потери права на борьбу за Косово.
Если бы сербские власти признали полуостров "российский", им бы провели аналогию с Косово, рассказал глава государства в эфире телеканала Россия-24.
"…Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться", — отметил президент Сербии.
Также Вучич заявил, что близость его страны с РФ "не находится под вопросом". "Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы", — заявил Вучич.
Напомним, в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Независимость Косово признали ряд государств, России в их числе нет. Крым признали "российским" Казахстан и непризнанная Абхазия.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.