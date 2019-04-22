Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убить

22 апреля 2019, 08:30

Украину с президентом Зеленским ждет перерождение из тельцовско-олигархической страны в водолейско-демократическое государство.

Зеленский
Зеленского могут убить / Reuters

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, чего ждать от новоиспеченного президента Владимира Зеленского, который по результатам второго тура набирает более 73% голосов.

"В гороскопе Зеленского есть соединение Луны с Сатурном. Внешне он может казаться чудаком, но на самом деле он – довольно жесткий человек, который умеет концентрировать власть в своих руках и эффективно управлять. И примером тому служит огромная и успешная структура "Квартал 95"", - рассказал эксперт.

По словам Росса, Зеленского недооценивают, думают, что он маленький, мелкий, немощный, невзрачный.

Читайте такжеЧего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать""Однако он обладает умением руководить и, что вскоре проявится, управлять государством. Луна в соединении с Сатурном указывает на то, что человек способен находиться у власти, удерживать всю власть в своих руках. Так, если вчера Коломойский думал, что Зеленский подвластен ему, то завтра он будет разочарован, потому что Зеленский укажет Коломойскому его место", - отметил он.

Все показатели в гороскопе Владимира Зеленского говорят об одном: все IT-технологии, компьютерные технологии, нанотехнологии и все технологии, связанные с будущим, при Зеленском будут процветать в нашей стране, заявил астролог. Многие айтишники, которые за последние годы выехали за рубеж, вскоре начнут возвращаться в Украину.

"Украину с президентом Зеленским ждет перерождение из тельцовско-олигархической страны в водолейско-демократическое государство. Владимир Зеленский – Водолей по гороскопу, а Водолей традиционно является знаком, связанным с будущим, с новыми возможностями, с созиданием, построением нового. И в большей степени все это будет касаться среднего класса", - уточнил астролог.  

Росс отметил, что Водолей – это реформатор, потому от Зеленского мы можем ждать реформ, причем некоторые из них многих удивят.

"Водолеи не могут работать на "старом материале", им нужны реформы, новации и изменения. Достаточно сказать одно: при Зеленском "маски-шоу" точно закончатся, и это прекрасно для нашей страны. Также закончатся "наезды", существенно уменьшится бюрократия. Кроме того, Зеленский будет поддерживать диалог с народом по особо важным вопросам для государства. В этом Украина станет похожа на Швейцарию, где сначала власть интересуется мнением народа, а затем принимает решение", - объяснил Росс.

Читайте такжеМожет стать жертвой: для Зеленского наступает сложный периодВ то же время астролог отметил, что Зеленский начнет свой путь на пути президента, когда еще на всех ключевых постах в стране будут находиться представители старой команды, люди Порошенко.

"Можно даже не сомневаться, что ему будут пытаться мешать, вставлять палки в колеса. Уже совсем скоро могут даже состряпать импичмент. Однако сумеет ли он продержаться у власти все пять лет президентского срока, сейчас сказать сложно, потому что важна будет дата и время инаугурации (исходя из этого можно будет просчитать все возможные риски для президента Зеленского). Дата инаугурации – это очень важный момент. Так, к примеру, для инаугурации Порошенко была выбрана неблагоприятная дата – отталкиваясь от нее, я составил прогноз и еще тогда сказал, что второй президентский срок ему не светит. К тому же, во время церемонии инаугурации перед Порошенко упал воин – это был дурной знак, который говорил о том, что война будет продолжаться на протяжении всего его срока", - рассказал эксперт.

Он обратил внимание на еще один важный момент - все эти попытки Зеленского изменить существующий порядок в стране могут быть опасны для него самого. "Для жизни Владимира Зеленского существует угроза – его хотят убить. По инсайдерской информации, его пытались убить на прошлой и позапрошлой неделе, его хотели взорвать даже на стадионе. И эта угроза будет сохраняться для него и в дальнейшем. Потому Зеленскому крайне важно позаботиться о надлежащей охране", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс оценил результаты второго тура выборов президента Украины, назвал Петра Порошенко "политическим трупом" и посоветовал ему бежать из страны.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете,перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Влад Росс выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:21
Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи
09:19
Минусование Зеленского: какие мины и сюрпризы ждут нового президента мнение
09:10
Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +22 Фото
08:52
Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского и кто его будет "напрягать"
08:44
"Дышит сам": жена рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
08:30
Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убить
08:20
Зеленский почти втрое обскакал Порошенко: ЦИК обработал более 90% протоколов Видео
08:20
Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты Видео
08:15
Если Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камера мнение
08:02
Выставка собак в МВЦ: номинации и собаки-победители реклама
07:54
Военный эксперт раскрыл подлый план россиян по снижению боеспособности ВСУ
07:53
Может стать жертвой: для Зеленского наступает сложный период мнение
07:51
Google выпустил дудл в честь Дня Земли
07:33
Четыре убийственных дня: что делать во время мощнейших магнитных бурь апреля Видео
07:29
Политический труп: астролог посоветовал Порошенко бежать из страны
07:20
Смертельное ДТП под Луцком: в полиции назвали возможную причину
07:12
День Вадима 2019: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
07:01
Чего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать" мнение
06:50
Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому Видео
06:38
Не Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит Украине
06:25
Непреодолимый отрыв Зеленского: ЦИК обработал более 80% протоколов Видео
06:23
Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье Видео
06:06
Гороскоп на неделю 22-28 апреля: когда самый опасный день и чего нужно избегать
05:40
"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборов Видео
05:14
"И сисичку, и писичку видно": Глюкоза удивила сеть пикантным фото
04:47
Ученые объяснили, почему людям ночью снятся кошмары
04:09
Европа переходит на газ из Азербайджана
04:01
Ученые рассказали, какой фактор в похудении - самый важный Видео
03:21
Известная украинская модель смело оголилась для рекламной кампании Видео
02:47
ЦИК подсчитала 45% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме одной Видео
02:35
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:11
В Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского Видео
01:45
ЦИК обработала 20% бюллетеней: Зеленский получил более 73% Видео
01:29
"Счет баскетбольный": Гриценко оценил кредит доверия Зеленского Видео
01:04
"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президента Видео
00:58
В Центризбиркоме назвали явку на президентских выборах Видео
00:28
Львовянка Оксана Муха стала победителем Голоса страны-9 Видео
00:22
День Земли 2019: что за праздник и зачем он нам Видео
00:20
В центре Киева ранили копа и угнали полицейское авто Фото Видео
00:15
Пасха впереди: в ЦИК рассказали, когда официально объявят результаты выборов Видео
00:08
Экс-соратник Януковича Портнов анонсировал свое возвращение в Украину Видео
00:04
"Нас ждет большая чистка": Садовый прокомментировал победу Зеленского Видео
21 апреля, воскресенье
23:49
Англичане создали новый глагол в честь Меган Маркл: почему она не рада Видео
23:31
Саакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину Видео
23:28
"Победа курса Порошенко": Луценко оценил результаты экзит полов Видео
23:21
"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции Зеленского Видео
22:53
В Кабмине озвучили вероятные угрозы безвизовому режиму
22:50
"Будет перезагрузка": Зеленский объяснил, чего не хватает Минскому процессу Видео
22:27
Обнародованы окончательные данные Национального экзит пола и новые данные ЦИК Видео
22:26
Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться