"Собеседования идут": у Зеленского рассказали, когда будут назначения на ключевые должности

Владимир Зеленский / УНИАН

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский проводит собеседования с большим количеством людей, которые являются претендентами на ключевые должности в стране, заявил советник Зеленского Андрей Богдан.

"Но какие люди какие должности займут - это уже только в голове у Зеленского", - отметил он в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Богдана, что советники Зеленского изучают различные варианты чиновников: есть категории, которые напрямую зависят от президента, как начальник Генштаба, который назначается указом президента, а есть министр обороны, которого надо проводить через Верховную Раду.

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"Я так понимаю, что некоторые вакансии Владимир для себя уже закрыл, некоторые ищем. Но в любом случае решение будет, когда Зеленский уже будет в Администрации президента, когда у него будет доступ ко всем информационным ресурсам государства: базам СБУ, МВД, НАПК. Эти данные важно учитывать при кадровых назначениях", - подчеркнул он.

При этом Богдан также сообщил, что год назад у членов команды Зеленского была договоренность: не раздавать должности до победы.

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"Названия должностей - это не принципиально", - добавил Богдан.

Напомним, ранее у Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая.