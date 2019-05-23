Порошенко списал открытие против него уголовных дел на старт парламентской кампании

Петр Порошенко / president.gov.ua

Открытие ряда расследований, начатых после окончания срока полномочий Петра Порошенко в качестве главы государства, свидетельствуют о старте парламентской избирательной кампании, заявил пятый президент Украины.

"Я оцениваю эти политические преследования так: первое - это является признаком начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, - это провокация против Российской Федерации и попытка переложить ответственность со стороны РФ - страны-агрессора... Сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины", - сказал Порошенко журналистам.

Он также прокомментировал обвинения в незаконных приказах для ВСУ и подписании закона о языке.

Читайте такжеПорошенко признался, что обеспокоен решением Зеленского распустить Раду"Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерии, минометов, и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины? Я готов нести ответственность за это "преступление".

Уголовное дело по Керченскому проливу - это атака на армию, уголовное дело по Томосу - это атака на веру, уголовное дело по закону о языке - это атака на язык. То есть все четко по программе, но ничего у них не получится", - добавил Порошенко.

Напомним, в ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко. Из-за конфликта на Азовском море в ноябре 2018 года у Порошенко возникли проблемы.