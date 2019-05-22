САП завела дело на Порошенко / Униан

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о начале расследования против экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по делу о хищениях в энергетической отрасли.

"…должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО Центрэнерго, совместно с должностными лицами ФГИУ (Фонд государственного имущества Украины. — ред.) и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО Центрэнерго с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству", — говорится в публикации ведомства в Facebook.

Читайте такжеПорошенко допрашивают по делу об убийствах на Майдане – ГПУОтмечается, что действия этой группы лиц "координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины".

Как результат – имуществом Центрэнерго завладели преступно, путем утверждения результатов конкурса по приватизации пакета акций общества, который принадлежит государству.

"При этом средства в сумме более 6 млрд грн, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО Центрэнерго и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов", — заявили в САП.

Ранее были опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.

17 мая главный свидетель в деле против Порошенко вернулся в Украину. Прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам.

Напомним, в ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко. Из-за конфликта на Азовском море в ноябре 2018 года у Порошенко возникли проблемы.