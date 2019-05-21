В ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко

Петр Порошенко / Фото Reuters

Во вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовных преступлений.

В частности, это касается дел, предусмотренных статьями 109, 111, 426-1 Уголовного кодекса ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Госизмена", "Умышленное бездействие военной власти") время совершений действий, связанных с осуществлением 25 ноября 2018 года перехода украинских кораблей из Черного моря в Азовское море в районе Керченского пролива, в результате чего три украинские корабли были атакованы силами ВМФ Российской Федерации, 24 украинских моряка были захвачены в плен, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Начато досудебное расследование, уточняет Варченко.

В свою очередь, вчера вечером, 20 мая, Андрей Портнов у себя на странице в Facebook рассказал, что подал заявление о преступлении в ГБР.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал Портнов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев тогда утверждал, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.