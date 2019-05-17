Главный свидетель в деле против Порошенко вернулся в Украину

Дмитрий Крючков / nabu.gov.ua

Главный подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму 346 миллионов гривен, бывший народный депутат и экс-председатель правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрий Крючков вернулся из Германии в Украину, сообщил заместитель председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

До этого прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам - в связи с операцией его сына, передает Радио Свобода.

Как известно, в аэропорту Борисполь 15 апреля детективы НАБУ задержали экстрадированного из Германии Дмитрия Крючкова, которого подозревают в краже средств государственных облэнерго.

Ранее были опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.

Также ранее сообщалось, что на экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет.