На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет

Дмитрий Крючков / nabu.gov.ua

На вышедшего из СИЗО бывшего народного депутата и экс-председателя правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрия Крючкова правоохранители надели электронный браслет.

Браслет на Крючкова надели после того, как он покинул СИЗО, после внесения за него залога в 7 млн грн., рассказал Українським Новинам представитель Нацполиции.

Кроме того, Крючков также сдал в Госмиграционную службу документы для выезда за границу.

Напомним, Соломенский районный суд принял решение о задержании Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

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Как известно, в аэропорту Борисполь 15 апреля детективы НАБУ задержали экстрадированного из Германии Дмитрия Крючкова, которого подозревают в краже средств государственных облэнерго.

Ранее были опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.