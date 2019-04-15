Хищения в облэнерго: арестован экстрадированный из Германии экс-нардеп

Дмитрий Крючков попал в тюрьму по делу о хищениях, в которых замешаны бизнес-партнеры Порошенко / nabu.gov.ua

В аэропорту Борисполь 15 апреля детективы НАБУ задержали экстрадированного из Германии экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого подозревают в краже средств государственных облэнерго.

"В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения", - сообщает на странице НАБУ в Facebook.

Правоохранители намерены просить суд о содержании Крючкова под стражей с возможностью внесения залога порядка трехсот миллионов гривен.

Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что в Украине подозреваемого возьмут под охрану, предъявят подозрение и будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом может быть причастен к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.

Опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.