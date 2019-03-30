Схемы в энергетике: ГПУ просит Германию экстрадировать Крючкова

ГПУ намерена расследовать правонарушения Крючкова в Украине / nabu.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии Батькивщина, бизнесмена Дмитрия Крючкова.

"Орган досудебного расследования запросил выдачу К., в ближайшее время надеемся на позитивные новости. Но всему свое время, не буду забегать вперед", - цитирует Интерфакс-Украина заместителя генпрокурора Евгения Енина.

Представитель ГПУ предоставил данную информацию после вопросов журналистов о том, если ли у ведомства вопросы к Крючкову, который является владельцем компании Енергомережа. Ранее СМИ выяснили, что через данное предприятие выводились средства и осуществлялись хищения в сфере энергетики.

Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом может быть причастен к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго. Опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.