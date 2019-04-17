Хищения в облэнерго: суд избрал меру пресечения для Крючкова

Крючков арестован на 45 дней / Фото: УНИАН

В Киеве Соломенский районный суд избрал меру пресечения экс-нардепу, экс-председателю правления ЧАО ХК Энергосети Дмитрию Крючкову, обвиняемому в хищениях средств в облэнерго, к которым причастны бизнес-партнеры президента Петра Порошенко.

Как сообщает УНИАН, Крючков задержан на 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

"Применить к Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО сроком на 45 суток. Срок содержания под стражей Крючкова считать с момента его задержания с 18.04 15 апреля. Срок действия постановления заканчивается 29 мая. Определить залог 7 млн 11 тыс. грн", - говорится в постановлении суда", - говорится в постановлении суда.

Судья Максим Вишняк частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП, решение принималось в совещательной комнате на протяжении семи часов.

Согласно решению суда, Крючков обязан сдать загранпаспорта в случае внесения им залога. В случае внесения залога, арестант обязан будет носить электронный браслет.

Решение инстанции может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней.

Как ранее сообщалось, в аэропорту Борисполь 15 апреля детективы НАБУ задержали экстрадированного из Германии экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого подозревают в краже средств государственных облэнерго.

Опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.