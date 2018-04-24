В Германии задержали экс-нардепа от БЮТ Дмитрия Крючкова

В Германии правоохранителями задержан бывший народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий Крючков, подозревающийся в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО "ХК "Энергосеть", которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передано компетентным органам Германии", — сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на НАБУ.

Крючков фигурирует в деле присвоения 346 млн грн "Запорожьеоблэнерго", в котором больше 60% акций принадлежит государству. В июле 2016 года, по словам директора НАБУ Артема Сытника, Крючкова объявили в розыск. На сайте МВД указано, что он пропал 17 мая 2017-го.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн грн.

"В течение 2015-2016 годов ЧАО "ХК "Энергосеть" заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП "Энергорынок" и ОАО "Запорожьеоблэнерго", а ЧАО "ХК "Энергосеть", — отметили в НАБУ.

Расследование по этому делу продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двоих человек.

Напомним, ранее Главное управление Национальной полиции в Киеве объявило в розыск народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.