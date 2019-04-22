Экс-нардеп-Крючков заплатил залог в 7 млн и вышел из СИЗО

Дмитрий Крючков в зале суда / Фото: УНИАН

Экс-нардеп, бывший глава правления ЧАО ХК Энергосети Дмитрий Крючков покинул СИЗО под залог в 7 млн гривен.

Как рассказал адвокат Крючкова Александр Лысак, залог был внесен 19 апреля и в тот же день его подзащитный покинул следственный изолятор.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - цитируют Лысака Українськi Новини.

Напомним, Соломенский районный суд принял решение о задержании Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в размере 7 млн грн.

Как известно, в аэропорту Борисполь 15 апреля детективы НАБУ задержали экстрадированного из Германии Дмитрия Крючкова, которого подозревают в краже средств государственных облэнерго.

Ранее были опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.