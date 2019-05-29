Для реализации идеи всеобщего декларирования нужно выполнить 5 условий - Станислав Людкевич

Станислав Людкевич

Общее декларирование поможет уменьшить долю "теневой" экономики, но для внедрения этой идеи нужно выполнить пять важных условий.

Такое мнение в колонке для "Новое Время. Бизнес " высказал общественный деятель, инвестиционный банкир Станислав Людкевич.

"Внедрение идеи декларирования своих доходов всеми гражданами (за исключением разве что работников бюджетной сферы) крайне необходимо. Ведь что такое деньги? Это кровь государства. И нам нужен ее детальный анализ - мы до сих пор не имеем представления, какие процессы происходят в украинской экономике", - считает общественный деятель.

Поэтому для реализации этой идеи, по мнению Станислава Людкевича, нужно выполнить пять основных условий.

"Во-первых, устранить предпосылки, которые бы побуждали граждан уклоняться от декларирования своих доходов. Например, убрать барьеры - провести полноценную налоговую реформу и провести дерегуляцию", - отмечает финансист.

Еще одно обязательное условие - проведение информационной кампании, которая объяснила бы людям преимущества всеобщего декларирования.

Третьей предпосылкой для реализации идеи всеобщего декларирования должно стать введение дополнительных предохранителей для публичных лиц - Президента, народных депутатов, судей, чиновников.

"Самое оптимальное решение - заполнение ими не только деклараций о заработанном, но и о расходах. Это позволит антикоррупционным органам эффективнее проверять "добродетель" чиновников и политиков, а гражданскому обществу - контролировать топ-чиновников", - подчеркнул Станислав Людкевич.

Еще двумя компонентами финансист называет введение института по предоставлению бесплатных услуг по налоговому консультированию для граждан, а также создание эффективной поощрительной системы возмещений.

"Ведь в странах, где граждане декларируют свои доходы и живут по закону, государство предусматривает различные "бонусы". Это и возмещения, и скидки на ипотеку, на получение кредитов для различных нужд, уменьшение платы на обучение для детей. Это очень правильная история не только для установления доверия, но и поддержки надежных финансовых отношений между гражданином и государством", - резюмирует общественный деятель.

Напомним, в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили о намерении реализовать идею с общим декларированием средств и амнистию капиталов с целью борьбы с "теневой экономикой" и привлечением инвестиций в Украину. При этом, общее декларирование не должно коснуться граждан, получающих доходы только от государства.