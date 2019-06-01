Климкин назвал дату возобновления переговоров в Минске по Донбассу

Переговоры по Донбассу в Минске возобновятся 5 июня, сообщил Павел Климкин / Скриншот

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в столице Беларуси Минске в начале июня возобновятся переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу.

Переговоры относительно ситуации на востоке Украины возобновятся 5 июня, рассказал глава МИД в интервью Радио НВ.

По его словам, на следующей неделе (3-9 июня) президент Владимир Зеленский должен представить состав новой команды переговорщиков от нашей страны.

"Минская площадка возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти… Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые", — заявил министр.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко была уволена с поста уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Нардеп представляла украинское государство в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Позже стало известно, что украинский политик, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук выходит из состава украинской группы, которая участвовала в минских переговорах по урегулированию ситуации на востоке нашей страны.