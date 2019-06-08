Чета Билоножко собралась в Раду: приютил артистов в списке Смешко

Виталий и Светлана Билоножко идут в Раду / УНИАН

Народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко заявили о намерении стать народными депутатами. В парламент они собираются баллотироваться по спискам партии Сила и Честь Игоря Смешко.

Отметим, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.

"Я уже в своей жизни напелся", – ответил Виталий Билоножко на вопрос, почему решил пойти в политику. Впрочем, пара держит в тайне их место в списке.

"Под каким номером – это большой секрет пока что", – отметила Светлана Билоножко, сообщает ТСН.

К слову, чета Билоножко сейчас находится на пенсии и в случае, если пройдет в Раду – планирует защищать интересы пенсионеров.

"О пенсионерах никто не заботится, поэтому мы должны сами о себе позаботиться", – подчеркнула Светлана Билоножко.

В то же время Виталий Билоножко признался, что ему стыдно за все выступления на агитационных концертах разных кандидатов.

"Всю жизнь мы кого-то выбирали, нас для приманки выбрасывали на сцену, мы долго пели, люди собирались, потом выходили одиозные кандидаты и говорили то, что люди хотели услышать. А потом нам было очень стыдно за этих кандидатов", – отметил он.

Напомним, ранее Главред сообщал, Смешко ведет на выборы людей Садового и обвиняемого в госизмене экс-главу Генштаба. 8 июня, в субботу, отставкой силовик Игоря Смешко организовал съезд своей партии Сила и честь и озвучил первую десятку списка.

Вполне ожидаемо, возглавляет список сам Смешко. Дальше, под номерами два и три, в списке идут нардеп от Самопомочи Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Стало известно, что четвертый номер в списке закреплен за депутатом от Самопомощи Иваном Мирошниченко, пятый - Владимир Замана, бывший глава Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене.