Смешко ведет на выборы людей Садового и обвиняемого в госизмене экс-главу Генштаба

Смешко идет на досрочные выборы в Раду / twitter.com/romromaniuk

8 июня, в субботу, отставкой силовик Игоря Смешко организовал съезд своей партии Сила и честь и озвучил первую десятку списка.

Вполне ожидаемо, возглавляет список сам Смешко. Дальше, под номерами два и три, в списке идут нардеп от Самопомочи Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Стало известно, что четвертый номер в списке закреплен за депутатом от Самопомощи Иваном Мирошниченко, пятый - Владимир Замана, бывший глава Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене.

Ученый, которая специализируется на ЖКХ, Ольга Романюк, получила в партии Смешко шестое место в списке. Экономист, финансист Андрей Гайдук в списке партии числится седьмым, на восьмом месте депутат от Самопомощи Ирина Сисоенко.

Генерал-лейтенант, один из основателей управления К в СБУ Владимир Тимошенко обосновался на 9-м месте в списке парти Сила и честь, а замыкает десятку - капитан первого ранга, подводник, таможенник Анатолий Макаренко.

По информации, съезд партии Смешко проводит телеведущий Дмитрий Гордон, который активно агитировал за Спешко во время выборов президента Украины.

Также стало известно, что Смешко в начале съезда заявил, что у партии нет популярных СМИ, за ними не стоят олигархи и олигархические кланы с огромными финансами, но политсила ставит перед собой амбициозную задачу - набрать достаточное количество голосов на выборах, чтобы вокруг "Силы и чести" было сформирована коалиция.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.

29 мая в ЦИК приняли важное решение по смене места голосования. Комиссия внесла изменения в постановление от 2012 года.