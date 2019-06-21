Зеленский внес в Раду законопроект, наказывающий за кнопкодавство

Зеленский намерен бороться с кнопкодавством / Фото: comments.ua

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10394 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении личного голосования нардепов.

Текст документа пока не опубликован, но представитель президента в ВР Руслан Стефанчук в интервью Радио НВ заявил, что за неперсональное голосование депутатов будут наказывать финансово – от 3 до 3 тысяч необлагаемых минимумов, а это от 51 до 85 тысяч грн. А вот за прогулы депутатов хотят "исправить" общественными работами.

"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, оно будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч. необлагаемых минимумов. […] Мы хотели бы внести еще одну санкцию касательно депутатских прогулов, которая предусматривает общественные работы", — сообщил Стефанчук.

Ранее у Зеленского признались, зачем он отменил более 160 указов своих предшественников.