Главные новости 24 июня: Смерть Андрея Харитонова и стремительное падение доллара

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Смерть Андрея Харитонова

В Москве на 60-м году жизни после долгой болезни умер актер и секс-символ советского кино 1980-х Андрей Харитонов - прославившийся ролями в фильмах "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".

Главред собрал все, что известно на данный момент о причинах его кончины.

Падение курса доллара и евро

По состоянию в понедельник, 24 июня, Нацбанк Украины установил новый официальный курс гривны к американской валюте и евро. И доллар, и европейская валюта достаточно заметно потеряли в цене.

Официальный курс доллара к гривне опустился, на этот раз на 11 копеек. А официальный курс евро к гривне обвалился на 10 копеек.

Проседает и наличный курс валют в Украине.