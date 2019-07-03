Волкер лестно высказался о встрече с Зеленским

Курт Волкер лестно высказался о встрече с Владимиром Зеленским / president.gov.ua

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что встреча с президентом Владимиром Зеленским была отличной.

Лидер Украины подтвердил твердую приверженность реформированию своей страны, и это полностью поддерживают Штаты, написал дипломат в Twitter.

"Отличная встреча с… Зеленским — четкая приверженность миру на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад…", — отметил спецпредставитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с Куртом Волкером во время своего официального визита в Канаду. На встрече президент, в частности, сказал, что власти РФ не показывают желания урегулировать конфликт на Донбассе.