Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию Оппозиционного блока

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев вошёл в состав фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

Соответствующие объявление во время пленарного заседания парламента сделала вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Мураев избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял в рядах ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА – с июня 2015 года, однако вышел из него в июне 2016-го.

Свое нежелание находиться во фракции политик объяснил присутствием в партии Юрия Бойко, который ныне баллотируется в парламент от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По словам Евгения Мураева, Юрий Бойко, на рейтинг которого пять лет работал весь ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК, является инструментом в руках Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Мураев заявил, что половина списка "Оппозиционной платформы - За жизнь" – это подельники экс-президента, а также одиозные личности.