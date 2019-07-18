Виноват судья-скандалист: партию Порошенко пытаются снять с выборов

18 июля 2019, 18:39

В политсиле экс-президента убеждены, что правовых перспектив иск не имеет.

Европейская солидарность
Европейскую солидарность хотят убрать с выборов через суд / Фото: Euro_Solidarity / Twitter

Политическую партию бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность намерены устранить из предвыборной гонки, о чем уже рассмотрел иск шестой апелляционный админсуд Киева.

"Иск шит белыми нитками, и нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив. Его можно было бы рассматривать, как курьез в ряде препятствий, которые создают Европейской Солидарности в течение всей избирательной кампании правоохранительные органы и "кремлевские агенты", - сообщает пресс-служба партии.

Причиной иска стало якобы нарушение порядка ведения предвыборной агитации. В ЕС напомнили о скандальной репутации Окружного админсуда Киева и его председателя Павла Вовка. Инстанцию обвинили в уклонении "незаконным способом" от оценки и аттестации и заявили, что суд – это "конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим". Политсила планирует обжаловать постановление в Верховном суде.

Журналист программы Схемы Михаил Ткач нашел в своем личном архиве фотографии, как одиозный судья Вовк тайно встречался со знаменитым однопартийцем экс-президента Александром Грановским. Он добавил, что тогда "незаконный способ" работы суда сторонников Порошенко не смущал.

"Когда ты коррумпированная власть, тебе выгодно пользоваться зависимыми судами. Вот только когда ты перестаешь быть властью, хорошо виден результат реформы и судами могут начать пользоваться преемники. Судья Вовк прошедшие 5 лет не слышал нареканий на свою деятельность со стороны команды Порошенко. Более того приходил в ресторан на прием к депутату Грановскому, который нам удалось зафиксировать в еще в 2016-м году", - написал Ткач.

Напомним, Государственное бюро расследований намерено силой доставить экс-президенты Украины Петра Порошенко на допрос, если он еще раз не явится.

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Петр Порошенко выборы 2019 новости Украины Европейская солидарность
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