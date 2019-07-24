"Острая фаза войны": Вакарчук веселил московских олигархов в 2015-м — Портнов

Святослав Вакарчук веселил московских олигархов во время острой фазы войны на Донбассе, сообщил Андрей Портнов / УНИАН

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил экс-нардепа, лидера группы Океан Ельзи и партии Голос Святослава Вакарчука в выступлении на российском корпоративе у московских олигархов в Монако.

Вакарчук в Монако развлекал олигархов из РФ во время острой фазы войны на Донбассе, написал эксперт на своей странице в Facebook.

По словам Портнова, в сентябре 2015 года лидер Океану Ельзи на Лазурном побережье веселил московских гостей на празднике у российских водочных бизнесменов из компании Beluga.

"…Друзья, вы не будете возражать, если я буду называть коалицию (в Верховной Раде нового созыва — Ред.), в которую возьмут партию Голос, пророссийской коалицией, учитывая, что лидер партии Вакарчук, в период острой фазы войны на Донбассе, выступал на российских корпоративах у московских олигархов в Монако?" — поинтересовался экс-замглавы АП.

В Сети опубликовано видео, на котором якобы запечатлено выступление бывшего нардепа в Монако в 2015, на нем запечатлено, как он исполняет песню Більше для нас.

Напомним, в Украине 21 июля состоялись выборы в Верховную Раду 2019. Центризбирком подсчитал почти 100% протоков, по предварительным данным, в парламент нового созыва, проходят пять партий, в частности, Голос Святослава Вакарчука.