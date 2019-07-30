"Прошмандовке" Гройсману из-за жалоб на Порошенко предрекли судьбу "использованного презерватива"

30 июля 2019, 21:42

Глава Кабмина списал на Порошенко все свои неудачи и получил "оплеуха" от украинцев в Сети.

Владимир Гройсман и Петр Порошенко
Гройсман пожаловался на Порошенко в Сети / УНИАН

Вечером 30 июля, во вторник, премьер-министр Владимир Гройсман, которого ранее растерзали в Сети за "предательство вчерашних товарищей", пожаловался на Петра Порошенко, который мешал ему нормально работать, и списал на него все свои неудачи.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним", - высказался Гройсман на своей странице в Facebook.

Гройсман подчеркнул, что "есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям, и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями".

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать", - резюмировал глава Кабмина.

Под "исповедью" в Сети украинцы устроили жесткую головомойку Гройсману.

"Очень некрасиво выбеливать себя поливая грязью других. Тем более человека, который по факту привёл Вас к власти. После всей этой подковровой возни вы упали в моих глазах ещё ниже", - высказалась Ольга Ковальчук.

"Да нет, ты был Гройсманом, а стал гросей-подстилкой. Теперь все и всегда будут помнить, что у гроси есть цена, и очень небольшая. Репутацию зарабатывал годами, а просрал за 2 месяца", - подчеркнул Аркадий Шерстобаев.

"Володимире Борисовичу, людей з такою поведінкою, як у вас, в народі називають просто - прошмандовка. Не варто так явно лягати під будь-кого, хто допоможе лишитися при посаді. Фу таким бути", - отметил Святослав Бровченко.

"Пане Гройсмане, не пробивайте дно далі. Ви його вже достатньо пробили. Ви ж маєте розуміти, яка доля у використаного презерватива. Ви ним вже стали", - убежден Спартак Короткевич.

"На біса ви його коментуєте. прокоментуйте краще свої зв"язки з митницею та топ-хабарниками. це виглядає як спроба відволікти увагу, ще й дуже не гарним чином. ви з ним працювали а тепер "серете" тишком-нишком (( не гідна повіденка", - возмутилась Оля Аношина.

Напомним, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман пожаловался, что за все три года его премьерства у него были конфликты с экс-президентом Петром Порошенко.

В частности, премьер-министр утверждает, что бывший гарант постоянно ставил палки в колеса при проведении реформ.

Читайте такжеУ Порошенко напомнили, кому Гройсман обязан своим постом"Любое изменение, любую реформу – договориться с ним, чтобы он дал сигнал команде голосовать, тратились месяцы. Вот большая приватизация. Я вносил норму об английском праве – он был категорически против, говорил: нет, это неправильно, у нас есть украинская система правосудия", – рассказал Гройсман.

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