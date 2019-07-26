"Все время ставил палки в колеса": Гройсман разразился жалобами на Порошенко

Владимир Гройсман рассказал о своих конфликтах с бывшим гарантом/ facebook.com/volodymyrgroysman

Глава Кабмина Владимир Гройсман пожаловался, что за все три года его премьерства у него были конфликты с экс-президентом Петром Порошенко.

В частности, премьер-министр утверждает, что бывший гарант постоянно ставил палки в колеса при проведении реформ.

"Любое изменение, любую реформу – договориться с ним, чтобы он дал сигнал команде голосовать, тратились месяцы. Вот большая приватизация. Я вносил норму об английском праве – он был категорически против, говорил: нет, это неправильно, у нас есть украинская система правосудия", – рассказал Гройсман в эфире Радио НВ.

Также, по его словам, был достаточно серьезный конфликт с точки зрения работы с бизнесом.

"Я, как премьер-министр, все делал для того, чтобы дерегуляцию делать, я постоянно защищал бизнес, а все его псы постоянно на него нападали. Я не мог с этим согласиться", - добавил он.

По словам Гройсмана, он не скандалист и рассказывает об этом сейчас не из мести, а ради предупреждения, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

"Этап прошел, обид у меня никаких. У меня есть разногласия, они, я бы сказал, морально-ценностные", – подытожил премьер-министр.

Напомним, за несколько дней до выборов в парламент между премьер-министром Украины и экс-президентом Петром Порошенко разгорелся конфликт. Глава Кабмина обвинил партию экс-гаранта в манипуляциях, а в Европейской солидарности намекнули, кому Гройман обязан своей карьерой.