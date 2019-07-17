У Порошенко напомнили, кому Гройсман обязан своим постом

Гройсман заявил, что партия Порошенко строит предвыборную кампанию на лжи / Фото: УНИАН

Между премьер-министром Украины и экс-президентом Петром Порошенко разгорелся конфликт. Глава Кабмина обвинил партию экс-гаранта в манипуляциях, а в Европейской солидарности намекнули, кому Гройман обязан своей карьерой.

В частности, Гройсман заявил у Facebook, что в последние недели "запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра, которая заполонила СМИ и социальные сети".

"Ее суть такова: "Не голосуйте за демократические партии, потому что они - непроходимые, а голосуйте только за одну партию - Петра Порошенко". Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность", - пишет глава Кабмина.

Гройсман уточнил, что манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования, которые по-разному определяют, кто преодолевает избирательный барьер и входит в украинский парламент.

"В конце концов, это решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам, которые имеют право свободно прийти проголосовать, за кого они хотят", - сказал Гройсман.

Тем временем в пресс-службе Европейской солидарности заявили, что в течение всей избирательной кампании политсила вела себя максимально корректно по отношению к партии Гройсмана, как и ко всем участникам гонки из демократического лагеря.

"Мы никогда не реагировали на агрессивные выпады Владимира Гройсмана в адрес команды, которой он целиком и полностью обязан своим карьерным ростом", - говорится в заявлении.

"Несколько лет назад его критика могла бы выглядеть как смелость. Но теперь, когда раздается в спину, свидетельствует о совершенно иных чертах характера. Очевидно, эти черты понятны и избирателям", - добавил в партии Порошененко.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире политического ток-шоу прямо спросил у лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко, когда она перестанет "безбожно врать".