Гройсман потребовал от Тимошенко "перестать безбожно врать"

Юлия Тимошенко поссорилась с Владимиром Гройсманом / Фото Александра Прокопенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире политического ток-шоу прямо спросил у лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко, когда она перестанет "безбожно врать".

Скажите мне пожалуйста, когда наступит тот день, когда вы перестанет безбожно врать и начнете говорить правду?", — задал вопрос Гройсман в прямом эфире программы Свобода Слова на телеканале ICTV.

В ответ Тимошенко извинилась перед украинцами за то, что они вынуждены смотреть "собачьи бои" и покинула студию.

"Я хочу извиниться, перед всеми, кто сейчас в студии и кто смотрит наш эфир, за то, что мы политики не можем вести толерантные спокойные взвешенные и аргументированные дискуссии. Извините за то, что вам приходиться присутствовать на таких собачьих боях. Другими словами, это не назвать", — заявила она.

Напомним, штаб команды партии Батькивщина в Киевской области распространил в соцсетях рекламу претендента на кресло премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, представив своего лидера, как "опытного премьера", а Владимира Зеленского, как "молодого президента".