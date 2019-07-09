"Порнхаб какой-то": в Сети смеются над креативом команды Тимошенко

Тимошенко Зеленский

Штаб команды партии Батькивщина в Киевской области распространил в соцсетях рекламу претендента на кресло премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, представив своего лидера, как "опытного премьера", а Владимира Зеленского, как "молодого президента".

"Очень важно, чтобы страна двигалась вперед, для этого управление следует доверить профессионалам", - сказано в подписи к снимку, где с помощью фотошопа Зеленского и Тимошенко поставили в неоднозначных позах спиной к спине.

На двузначную рекламу отреагировали пользователи соцсети. В забавной фотографии отыскали порнографический подтекст.

/ Фото: Facebook/Сергей Фурса

Фото: Facebook/Сергей Фурса

"Если вовремя не остановиться и очень-очень-очень-очень сильно хотеть стать премьер-министром, то вместо Берегини можно остаться в памяти как Мама Стифлера", - написал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в Facebook.

"Бабушки Юли однопартийцы из областной организации партии совершенно с ума сошли", - написал активист Андрей Дзиндзя.

"Порнхаб какой-то", - пишет в комментариях Юлия Тар.

"Это она к нему клеится, а не он к ней. У него, кажется, скоро терпение лопнет и скажет "да пошла ты нах ..." – отмечает в комментариях Виктор Тяшко.

"Они уже пошли на панель?" – спрашивает Kody Kat.

"Мама Стифлера – это пять", - считает Olesia Marković.

Напомним, фронтмен группы Океан Эльзы, лидер партии Голос и кандидат в депутаты на выборах в парламент, Святослав Вакарчук назвал манипулятивным вопрос лидера Батькивщины Юлии Тимошенко о цене на газ.