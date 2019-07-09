"У меня нет дома газовой плиты": Вакарчук объяснил, почему оконфузился на дебатах с Тимошенко

Вакарчук заявил, что у него нет газовой плиты / УНИАН

Фронтмен группы Океан Эльзы, лидер партии Голос и кандидат в депутаты на выборах в парламент, Святослав Вакарчук назвал манипулятивным вопрос лидера Батькивщины Юлии Тимошенко о цене на газ.

Отметим, Юлия Тимошенко во время одного из политических ток-шоу завалила теоретическими вопросами главу партии Голос Вакарчука.

Тимошенко тогда спросила у Вакарчука, знает ли он сколько сейчас в платежках украинцы получают счет за метр кубического газа. Вакарчук заявил, что цену на газ для населения знает, но сумму назвать так и не смог.

"Мне кажется, что вопрос, который мне был задан, в каком-то смысле был манипулятивный. Потому что мы знаем прошлое этих политиков. Они пришли из торговли газом", - сказал Вакарчук в интервью Настоящему времени.

Также Вакарчук добавил, что у него нет газовой плиты, но он хорошо знает счета, которые приходят ему.

"Но я очень хорошо знаю цены. Я человек, который живет обычной жизнью. Я, в отличие от них всех, живу в многоквартирном доме. Мне, как и всем, приходят счета за электричество: у меня нет дома газовой плиты, но я плачу за электричество. Я хорошо знаю, какие эти счета. Я прекрасно понимаю, что если даже мне эти счета кажутся большими, то какими они могут быть для обычных людей. Поэтому пусть они не рассказывают о знаниях цен. С такими знатоками цен мы за 28 лет уже дошли до того, что мы – самая бедная страна в Европе", - высказался Вакарчук.

Напомним, ранее в Сети разнесли "рецепт" Вакарчука, как вернуть Крым и Донбасс.