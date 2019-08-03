"Общаемся с обществом без журналистов": Богдан рассказал о своей "отставке"

3 августа 2019, 19:24

Команда президента Владимира Зеленского общается с людьми напрямую, без посредников, подчеркнул глава ОП.

Андрей Богдан
Андрей Богдан / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал ситуацию вокруг обнародования его заявления об отставке.

Отвечая на вопрос о его заявлении об отставке, он подчеркнул, что это была не шутка, а президентские выборы доказали, что команда президента Владимира Зеленского общается с людьми напрямую, без посредников.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", — сказал глава ОП, общаясь с журналисткой Радио Свобода.

Андрій Богдан про свою "відставку"

Поговорили із Андрієм Богданом про його "відставку" Таке...

Опубліковано Радіо Свобода Субота, 3 серпня 2019 р.

Ранее СМИ опубликовали заявление Богдана об отставке. После этого Владимир Зеленский сказал, что заявления об увольнении написали все главные члены его команды.

СМИ узнали, что фото документа "слил" заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Журналисты утверждают, что замглавы ОП разослал фото заявления нескольким журналистам без объяснений или уточнений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
отставка Андрей Богдан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:33
Эксперт оценил профессиональные качества вероятного генпрокурора
19:24
"Общаемся с обществом без журналистов": Богдан рассказал о своей "отставке" Видео
19:09
В Карпатах ищут 14-летнюю девочку: ребенок вышел на связь
18:48
Против Порошенко инициируют новое уголовное дело за отдых на Мальдивах Видео
18:26
Депортиво подписал украинского футболиста
18:25
Оглушительная победа Слуги народа: ЦИК подвела итоги выборов в Раду Видео
18:08
Мэр Корсуня извинился за "братоубийственную войну" на Донбассе Видео
18:04
Заря перед Лигой Европы арендовала форварда
17:51
Зеленский анонсировал встречу представителей МИД "нормандского формата" Видео
17:26
В России недовольны новыми санкциями США и Британии
17:20
В Слуге народа рассказали, кто возглавит фракцию партии в Раде Видео
16:59
На украинском курорте устроили смертельную пальбу: полиция готовит штурм Фото Видео
16:55
Более 300 задержанных: в Москве "душат" акцию за свободные выборы Видео
16:26
Зеленский рассказал, когда планирует встретиться с Трампом Видео
16:16
Маринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые, отличные рецепты Фото Видео
15:59
В Слуге народа пригрозили уголовной ответственностью за сепаратные переговоры с РФ
15:58
"Без слез не взглянешь": Ольгу Бузову подловили на неудачном фотошопе
15:52
Психолог рассказала, почему необходимо путешествовать Видео
15:35
Лучший результат в мире: гривна вырвалась в лидеры по росту к доллару Видео
15:20
Зеленский утверждает, что Богдан "всегда готов" уйти в отставку Видео
15:00
Тамара Токмачева: Нашей сборной не хватает профильных специалистов
14:57
В Слуге народа назвали кандидатов на места в президиуме Верховной Рады Видео
14:39
Зеленский в Трускавце приехал к "слугам народа", опубликовано видео Видео
14:30
Пентагон взялся за разработку новых ракет после выхода из ДРСМ Видео
14:29
Известный российский музыкант спел злободневную песню о Путине и Украине Видео
14:25
Киев "продинамит" циклон с Балкан - синоптик Видео
13:50
"Оккупант хренов": под Станицей послали российского пропагандиста Видео
13:35
"Замена Ляшко": Лукаш потроллила Вакарчука коллажем
13:30
Зеленский дал "зеленый свет" медтуризму и предложил расширить безвиз для иностранцев Видео
13:10
"Как будто в хламину": Настя Каменских смутила сеть фото с отдыха
12:44
В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе
12:15
В Киеве трагически погибла девушка, опубликованы фото Фото
11:59
Трамп обсудил с Путиным и Китаем новое ядерное соглашение - Bloomberg
11:45
Эксперт раскрыла, что не поможет убрать обвисший живот Видео
11:20
Месси дисквалифицирован за критику КОНМЕБОЛ
11:13
Надя Дорофеева в бикини сексуально изогнулась, показав сочные ягодицы
10:33
Режим Путина очень быстро катится к гибели - историк
10:18
На борту самолета между россиянами вспыхнула драка: эпичное видео Видео
10:03
Погода в Украине: сегодня ряду областей грозит погодный "удар" Видео
09:41
Оккупационные власти Крыма отказали в регистрации прихода ПЦУ
09:33
Гибель диджея в Киеве: в Сети показали, как Лисогора на мотоцикле сбил минивен Видео
09:30
Как Зеленский может искоренить коррупцию мнение
09:07
Данилюк назвал "фундамент" переговоров между Зеленским и Трампом Видео
08:58
Отравление Скрипалей: в США раскрыли детали второго пакета санкций против России Видео
08:40
"Как у Порошенко": названа зарплата Зеленского Видео
08:33
США стали последней преградой на пути планов Путина по Украине мнение
08:15
СМИ узнали, кто "слил" фото заявления Богдана об увольнении: названа фамилия Видео
07:50
СМИ выяснили, какое ЧП случилось на железной дороге на Киевщине
07:36
Что не так с идеей бесплатной коммуналки для 70-летних мнение
07:25
Украина отреагировала на прекращение ракетного договора между РФ и США Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять