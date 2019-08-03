"Общаемся с обществом без журналистов": Богдан рассказал о своей "отставке"

Андрей Богдан / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал ситуацию вокруг обнародования его заявления об отставке.

Отвечая на вопрос о его заявлении об отставке, он подчеркнул, что это была не шутка, а президентские выборы доказали, что команда президента Владимира Зеленского общается с людьми напрямую, без посредников.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", — сказал глава ОП, общаясь с журналисткой Радио Свобода.

Андрій Богдан про свою "відставку" Поговорили із Андрієм Богданом про його "відставку" Таке... Опубліковано Радіо Свобода Субота, 3 серпня 2019 р.

Ранее СМИ опубликовали заявление Богдана об отставке. После этого Владимир Зеленский сказал, что заявления об увольнении написали все главные члены его команды.

СМИ узнали, что фото документа "слил" заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Журналисты утверждают, что замглавы ОП разослал фото заявления нескольким журналистам без объяснений или уточнений.