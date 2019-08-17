Дело Грымчака: сообщника замминистра суд отправил в СИЗО на два месяца

Игоря Овдменко отправили в СИЗО до 13 октября / СБУ

В субботу, 17 августа, Черниговский суд избрал меру пресечения помощнику задержанного за взятку замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака - Игорю Овдиенко, которому ранее стало плохо.

По информации, суд постановил отправить Овдиенко на два месяца, до 13 октября, в СИЗО с возможностью внесения залога. Сумма залога составляет 4 миллиона гривен.

Отметим, судья значительно сократил размер залога, который требовали прокуроры - 6690 прожиточных минимумов или 12,5 млн грн, передает Страна.

Напомним:

Вечером 14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

Вечером 15 августа генпрокуратура объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в деле Грымчака потерпевшим оказался мужчина, который до этого спалил на взятках нескольких судей и метил в НАБУ. По информации, Максим Святненко, совладелец фирмы ЮрЖитло, ранее принимал участие в конкурсе на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Он видел себя руководителем отдела по работе со свидетелями и заявителями.