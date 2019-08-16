Дело Грымчака: пострадал от взятки очень непростой человек

16 августа 2019, 14:16

В деле Грымчака потерпевшим оказался мужчина, который до этого спалил на взятках нескольких судей и метил в НАБУ.

Грымчак
Юрий Грымчак попался на взятке метившего в НАБУ человека / УНИАН

Пострадавшим от "вымогательства" замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его сообщника стал предприниматель Максим Святненко, совладелец фирмы ЮрЖитло, который ранее метил в НАБУ.

По информации, Святненко ранее принимал участие в конкурсе на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Он видел себя руководителем отдела по работе со свидетелями и заявителями.

Так вот, стало известно, что Святненко – единственный потерпевший в деле Грымчака. Но это не единственное дело, в котором он "пострадал".

Добавим, что господин Святненко был также заявителем в деле против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко, которое расследовало НАБУ. Судью подозревают во взятке в 10 тысяч долларов за влияние на коллегу. К слову, недавно Войтенко отстранили от должности.

Также выяснилось, что за полтора месяца до открытия производства на Войтенко, заявитель Святненко около 100 раз звонил с территории, где территориально находится СБУ.

Кроме того, Святненко также был заявителем в деле судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка, которому, по версии следствия, в сентябре 2017 года передали 2500 долларов.

Отметим, информация о том, что потерпевший по делу Грымчака – тот самый Святненко, который ранее жаловался на взятки судьям, - подтвердилась, передает Украинская правда со ссылкой на Судебный репортер.

Читайте такжеИгры патриотов: за что на самом деле взяли Грымчака, и при чем тут ЛуценкоНапомним:

Вечером 14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.  

Вечером 15 августа генпрокуратура объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.

16 августа адвокат Татьяна Матяш заявила о том, что меру пресечения задержанному Юрию Грымчаку будет избирать, скорее всего, суд в Чернигове.

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