Адвокат рассказала, где будут судить Грымчака

Юрий Грымчак / фото: vkurse.ua

Адвокат Татьяна Матяш заявила о том, что меру пресечения задержанному заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку будет избирать, скорее всего, суд в Чернигове.

По ее словам, после того, как ходатайство будет вручено, "мы увидим, какой именно суд будет рассматривать. Предварительно мне следователь сказал, что будет, возможно, Черниговский суд, но не точно. Когда будет избрание меры пресечения, я вам сказать не могу, потому что это очень длительная процедура. Надо отвезти ходатайство, подать, отвезти их туда (следователя, прокурора, Грымчака, – ред.). Возможно, это будет сегодня вечером или даже завтра".

В комментарии УНИАН адвокат добавила, что накануне вечером Грымчаку вручили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеМиллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия Грымчака

Матяш отметила, что сейчас Грымчак находится в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке в Киеве.

Напомним, Генпрокуратура объявила подозрение Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.